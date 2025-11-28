XboxDynasty: Gewinnspiel mit RoboCop: Rogue City Collection und NACON Revolution X Controller

Ein neues XboxDynasty Gewinnspiel ist gestartet! Gewinnt nur dieses Wochenende die RoboCop: Rogue City Collection und einen NACON Revolution X Controller für Xbox.

Aufgepasst! Nur dieses Wochenende könnt ihr die RoboCop: Rogue City Collection und einen NACON Revolution X Controller für Xbox gewinnen!

Die RoboCop: Rogue City Collection vereint zwei Spiele in einer Edition und liefert euch damit doppelten Spielspaß in einer einzigen Veröffentlichung.

Ihr könnt die packende Atmosphäre der futuristischen Großstadt erleben und gleichzeitig die unverwechselbare Mischung aus Story und Action genießen, die RoboCop: Rogue City so beliebt gemacht hat.

Also unbedingt mitmachen! Die perfekte Kombination für actiongeladene Gaming-Sessions wartet auf euch: Dieses Wochenende könnt ihr die RoboCop: Rogue City Collection und den NACON Revolution X Controller gewinnen!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 24.11 bis zum 30.11.2025 mindestens 1000 XD-XP. Beispielsweise 50 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen News-Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Wer in der aktuellen Kalenderwoche bereits fleißig in die Tasten gehauen und auch die doppelte XD-XP-Aktion am Mittwoch nicht verpasst hat, der dürfte keine Probleme haben, bei dieser Auslosung dabei zu sein. Alle anderen? Haut in die Tasten, es lohnt sich!

Teilnahmeschluss ist der 30. November 2025 um 23:59 Uhr und somit am 1. Advent. Teilnahme ab 18! Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Also, XboxDynasty-Community: Wer will die RoboCop-Action mit dem brandneuen Controller erleben?