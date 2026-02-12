XboxDynasty: Gewinnspiel mit ROMEO IS A DEAD MAN & Carmageddon: Rogue Shift

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel! Gewinnt dieses Mal Carmageddon: Rogue Shift oder ROMEO IS A DEAD MAN für Xbox.

XboxDynasty User @BootieSweat hat auch im neuen Jahr die Spendierhosen an und uns gleich zwei neue Codes für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es die beiden Spiele Carmageddon: Rogue Shift + ROMEO IS A DEAD MAN. Herzlichen Dank!

Dieses Wochenende habt ihr auf XboxDynasty die einmalige Chance, gleich zwei neue Titel abzustauben:

Carmageddon: Rogue Shift – im Wert von 39,99 € (Teilnahme ab 18)

ROMEO IS A DEAD MAN – im Wert von 49,99 € (Teilnahme ab 18)

Über ROMEO IS A DEAD MAN

In diesem Einzelspieler-Action-Adventure in der Verfolgerperspektive schlüpft ihr in die Rolle von Romeo Stargazer. Die in mehrere Kapitel unterteilte Story ist unvorhersehbar, intensiv und gespickt mit packenden Kämpfen. Nebenmissionen sorgen zwischendurch für Abwechslung.

Carmageddon: Rogue Shift

Die legendäre Carmageddon-Engine erwacht brüllend zu neuem Leben – komplett neu konzipiert für eine neue Ära der kompromisslosen Fahrzeugkämpfe.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 12.02. bis zum 15.02.2026 um 23:59 Uhr mindestens 30 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Um automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Sonntag, 15.02.2026, um 23:59 Uhr, lediglich 30 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty sammeln.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn!

Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf eines der beiden Spiele!