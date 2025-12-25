XboxDynasty: Gewinnspiel mit Seagate 2 TB Speichererweiterung und dickes Fanpaket

Jetzt wird’s richtig spannend! Auf XboxDynasty habt ihr bis zum 18. Januar die Chance, ein großartiges Seagate Fanpaket zu gewinnen – perfekt für alle, die mehr Speicherplatz und stylisches Gaming-Zubehör gebrauchen können.

Das Highlight des Pakets ist die Seagate Storage Expansion Card mit satten 2 TB Speicherplatz für eure Xbox Series X|S im Wert von 239,99 €. Mehr Platz für Games, Updates und Downloads geht kaum!

Doch damit nicht genug, denn das Seagate Fanpaket umfasst Folgendes:

Seagate Storage Expansion Card 2 TB

Seagate Hoodie

Seagate T-Shirt

SeagateWasserflasche

SeagateHip Bag

SeagateLanyard

Ein rundum starkes Fanpaket, das Technik und Style perfekt kombiniert. Also unbedingt teilnehmen, mitfiebern und bis Mitte Januar die Chance auf dieses exklusive Seagate Gewinnspiel nutzen – nur auf XboxDynasty!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 25.12 bis zum 18.01.2026 um 23:59 Uhr mindestens 1000 XD-XP. Das sind beispielsweise 50 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen News-Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.