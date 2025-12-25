XboxDynasty: Gewinnspiel mit Seagate 2 TB Speichererweiterung und dickes Fanpaket

Mega-Gewinnspiel auf XboxDynasty – Sichert euch ein starkes Seagate Fanpaket inklusive Storage Expansion Card 2 TB.

Jetzt wird’s richtig spannend! Auf XboxDynasty habt ihr bis zum 18. Januar die Chance, ein großartiges Seagate Fanpaket zu gewinnen – perfekt für alle, die mehr Speicherplatz und stylisches Gaming-Zubehör gebrauchen können.

Das Highlight des Pakets ist die Seagate Storage Expansion Card mit satten 2 TB Speicherplatz für eure Xbox Series X|S im Wert von 239,99 €. Mehr Platz für Games, Updates und Downloads geht kaum!

Doch damit nicht genug, denn das Seagate Fanpaket umfasst Folgendes:

  • Seagate Storage Expansion Card 2 TB
  • Seagate Hoodie
  • Seagate T-Shirt
  • SeagateWasserflasche
  • SeagateHip Bag
  • SeagateLanyard

Ein rundum starkes Fanpaket, das Technik und Style perfekt kombiniert. Also unbedingt teilnehmen, mitfiebern und bis Mitte Januar die Chance auf dieses exklusive Seagate Gewinnspiel nutzen – nur auf XboxDynasty!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

  • Sammelt vom 25.12 bis zum 18.01.2026 um 23:59 Uhr mindestens 1000 XD-XP. Das sind beispielsweise 50 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

  • Kommentiert einen News-Beitrag +20 Punkte
  • Kommentiert einen Test +20 Punkte
  • Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte
  • Kommentiert einen Guide +20 Punkte
  • Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte
  • Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte
  • Registrierung +500 Punkte

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

26 Kommentare Added

  1. Robilein 1192650 XP Xboxdynasty Legend Gold | 25.12.2025 - 13:19 Uhr

    Storage Expansion Card 2 TB? Das dürfte Speicherprobleme erstmal lösen😱🤣

    Echt richtig krasser Preis. Und dabei ist Weihnachten schon rum. Viel Glück Leute🍀

    0
  2. Ralle89 54040 XP Nachwuchsadmin 6+ | 25.12.2025 - 13:25 Uhr

    Wow das wäre die Lösung für mein größtes Problem. Schöner Gewinn Danke dafür und viel Glück allen zusammen

    0
  3. Jabinger 64750 XP Romper Stomper | 25.12.2025 - 13:26 Uhr

    Speicher kann man nie genug haben. Tolle Preise. Jetzt schon vielen Dank dafür. Werde natürlich mitspielen.

    0

