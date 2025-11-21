XboxDynasty: Gewinnspiel mit Silent Hill 2 Remake – aber nur dieses Wochenende

42 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel! Gewinnt dieses Wochenende das Horrorspiel: Silent Hill 2 Remake.

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Silent Hill 2 Remake. Herzlichen Dank!

Dieses Wochenende könnt ihr das Horrorspiel Silent Hill 2 Remake gewinnen!

Der Shocktober geht in der XboxDynasty Community sogar im November weiter – und dieses Wochenende wird es richtig unheimlich. Wir verlosen das brandneue Silent Hill 2 Remake, aber nur für kurze Zeit. Wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr schnell sein!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

  • Sammelt vom 21.11 bis zum 23.11 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Teilnahmeschluss ist der 23. November 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Das Gewinnspiel läuft nur dieses Wochenende – wer mitmachen will, sollte schnell sein und in die Tasten kloppen!

Also, XboxDynasty-Community: Rein ins Grauen, mitmachen und mit etwas Glück schon bald das Silent Hill 2 Remake in den Händen halten!

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

42 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. BasDom 18560 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 21.11.2025 - 23:11 Uhr

    Danke, bei einem Gewinn würde ich freiwillig das Spiel weiterreichen 😱 😄

    0
  4. oldGamer 137535 XP Elite-at-Arms Gold | 21.11.2025 - 23:37 Uhr

    @Z0RN
    Ich hoffe doch der Gute bekommt für seine ganzen Spenden die er tätigt wenigstens eines der sehr begehrten T-Shirts als kleines Dankeschön.

    0
  5. ahjott 10070 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 21.11.2025 - 23:44 Uhr

    Starke Aktion, da bin ich sofort dabei. Wünsche allen Teilnehmern viel Glück. 🙂

    0
  6. Ash2X 303700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.11.2025 - 23:51 Uhr

    Wie immer eine heftige Aktion – Respekt 🤘

    0

Hinterlasse eine Antwort