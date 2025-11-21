XboxDynasty: Gewinnspiel mit Silent Hill 2 Remake – aber nur dieses Wochenende

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Silent Hill 2 Remake. Herzlichen Dank!
Dieses Wochenende könnt ihr das Horrorspiel Silent Hill 2 Remake gewinnen!
Der Shocktober geht in der XboxDynasty Community sogar im November weiter – und dieses Wochenende wird es richtig unheimlich. Wir verlosen das brandneue Silent Hill 2 Remake, aber nur für kurze Zeit. Wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr schnell sein!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sammelt vom 21.11 bis zum 23.11 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.
Teilnahmeschluss ist der 23. November 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!
Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:
Das Gewinnspiel läuft nur dieses Wochenende – wer mitmachen will, sollte schnell sein und in die Tasten kloppen!
Also, XboxDynasty-Community: Rein ins Grauen, mitmachen und mit etwas Glück schon bald das Silent Hill 2 Remake in den Händen halten!
Boah wie cool voll das geile Gewinnspiel.
Danke, bei einem Gewinn würde ich freiwillig das Spiel weiterreichen 😱 😄
Wow! Einfach WOW!
👏👍🫶🙌
@Z0RN
Ich hoffe doch der Gute bekommt für seine ganzen Spenden die er tätigt wenigstens eines der sehr begehrten T-Shirts als kleines Dankeschön.
Starke Aktion, da bin ich sofort dabei. Wünsche allen Teilnehmern viel Glück. 🙂
Wie immer eine heftige Aktion – Respekt 🤘