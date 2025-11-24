XboxDynasty: Gewinnspiel mit Silent Hill 2 Remake beendet

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel! Gewinnt dieses Wochenende das Horrorspiel: Silent Hill 2 Remake.

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Silent Hill 2 Remake. Herzlichen Dank!

Dieses Wochenende könnt ihr das Horrorspiel Silent Hill 2 Remake gewinnen!

Der Shocktober geht in der XboxDynasty Community sogar im November weiter – und dieses Wochenende wird es richtig unheimlich. Wir verlosen das brandneue Silent Hill 2 Remake, aber nur für kurze Zeit. Wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr schnell sein!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 21.11 bis zum 23.11 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Teilnahmeschluss ist der 23. November 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Das Gewinnspiel läuft nur dieses Wochenende – wer mitmachen will, sollte schnell sein und in die Tasten kloppen!

Also, XboxDynasty-Community: Rein ins Grauen, mitmachen und mit etwas Glück schon bald das Silent Hill 2 Remake in den Händen halten!

UPDATE: Das Gewinnspiel wurde beendet. Gewonnen hat @ahjott – Glückwunsch vom ganzen XboxDynasty Team!