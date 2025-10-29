XboxDynasty: Gewinnspiel mit Silent Hill f bringt den Horror

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel! Gewinnt diese Woche das Horrorspiel Silent Hill f pünktlich zu Halloween!

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Silent Hill f. Herzlichen Dank erneut an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.

Es heißt also wieder: Mitmachen, mitdiskutieren und gewinnen! Nur bis Sonntag, den 02.11.2025 um 23:59 Uhr, habt ihr die Chance, Silent Hill f zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sagt uns in den Kommentaren, welches Horrorspiel euch richtig geschockt hat, ohne zu spoilern! Sammelt mindestens 20 Kommentare im Newsbereich auf XboxDynasty bis Sonntagabend.

Teilnahmeschluss ist der 02. November 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit für den Horror? Dann ab in die Kommentare – wir drücken euch die Daumen!