XboxDynasty: Gewinnspiel mit Starfield Mega-Paket

Die Gewinnspiele nehmen kein Ende und wir von XboxDynasty starten ein neues galaktisches Xbox-Starfield-Gewinnspiel!
Hier auf XboxDynasty habt ihr die einmalige Chance eine Starfield Limited Constellation Edition + Starfield Headset + Starfield Controller + Starfield Seagate 8 TB Festplatte zu gewinnen!
Die Preise sind allesamt streng limitiert und in fast allen Shops weltweit vergriffen!
Die Preise in der Übersicht:
- Starfield Constellation Edition
- Starfield Headset
- Starfield Controller
- Starfield Seagate 8 TB Festplatte
So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:
- Sammelt vom 15. Mai bis zum 31. August 2026 mindestens 10.000 XD-XP
So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil
- Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte
- Kommentiert einen Test +20 Punkte
- Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte
- Kommentiert einen Guide +20 Punkte
- Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte
- Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte
- Registrierung +500 Punkte
Teilnahmeschluss ist der 31. August 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Falls ihr noch einmal im Detail sehen möchtet, was ihr gewinnen könnt, gibt es hier unsere Unboxing-Videos:
Unboxing | Starfield Constellation Edition
Unboxing | Limitiertes Starfield Headset
Unboxing | Limitierter Starfield Controller
Unboxing | Seagate Starfield Game Drive
Hinweis: Im Video zeigen wir euch die 5TB-Version. Zu gewinnen gibt es aber die dicke 8TB-Festplatte.
Das gesamte XboxDynasty Team wünscht allen Teilnehmern viel Glück.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Krasses Paket. Vielen Dank für die Gewinn Möglichkeiten
🍀💚
Boa krasses Ding 🤯
Viel Erfolg an alle 👀
Sehr geiles Paket 👍👍