XboxDynasty: Gewinnspiel mit Starfield Mega-Paket

Wir von XboxDynasty verlosen ein galaktisches Starfield Bundle inkl. Constellation-Edition.

Die Gewinnspiele nehmen kein Ende und wir von XboxDynasty starten ein neues galaktisches Xbox-Starfield-Gewinnspiel!

Hier auf XboxDynasty habt ihr die einmalige Chance eine Starfield Limited Constellation Edition + Starfield Headset + Starfield Controller + Starfield Seagate 8 TB Festplatte zu gewinnen!

Die Preise sind allesamt streng limitiert und in fast allen Shops weltweit vergriffen!

Die Preise in der Übersicht:

Starfield Constellation Edition

Starfield Headset

Starfield Controller

Starfield Seagate 8 TB Festplatte

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 15. Mai bis zum 31. August 2026 mindestens 10.000 XD-XP

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 31. August 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Falls ihr noch einmal im Detail sehen möchtet, was ihr gewinnen könnt, gibt es hier unsere Unboxing-Videos:

Unboxing | Starfield Constellation Edition

Unboxing | Limitiertes Starfield Headset

Unboxing | Limitierter Starfield Controller

Unboxing | Seagate Starfield Game Drive

Hinweis: Im Video zeigen wir euch die 5TB-Version. Zu gewinnen gibt es aber die dicke 8TB-Festplatte.

Das gesamte XboxDynasty Team wünscht allen Teilnehmern viel Glück.