XboxDynasty: Gewinnspiel mit Starfield Mega-Paket

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Übersicht

Wir von XboxDynasty verlosen ein galaktisches Starfield Bundle inkl. Constellation-Edition.

Die Gewinnspiele nehmen kein Ende und wir von XboxDynasty starten ein neues galaktisches Xbox-Starfield-Gewinnspiel!

Hier auf XboxDynasty habt ihr die einmalige Chance eine Starfield Limited Constellation Edition + Starfield Headset + Starfield Controller + Starfield Seagate 8 TB Festplatte zu gewinnen!

Die Preise sind allesamt streng limitiert und in fast allen Shops weltweit vergriffen!

Die Preise in der Übersicht:

  • Starfield Constellation Edition
  • Starfield Headset
  • Starfield Controller
  • Starfield Seagate 8 TB Festplatte

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

  • Sammelt vom 15. Mai bis zum 31. August 2026 mindestens 10.000 XD-XP

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

  • Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte
  • Kommentiert einen Test +20 Punkte
  • Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte
  • Kommentiert einen Guide +20 Punkte
  • Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte
  • Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte
  • Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 31. August 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Falls ihr noch einmal im Detail sehen möchtet, was ihr gewinnen könnt, gibt es hier unsere Unboxing-Videos:

Unboxing | Starfield Constellation Edition

Unboxing | Limitiertes Starfield Headset

Unboxing | Limitierter Starfield Controller

Unboxing | Seagate Starfield Game Drive

Hinweis: Im Video zeigen wir euch die 5TB-Version. Zu gewinnen gibt es aber die dicke 8TB-Festplatte.

Das gesamte XboxDynasty Team wünscht allen Teilnehmern viel Glück.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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