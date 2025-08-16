XboxDynasty: Gewinnspiel mit Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe am Wochenende

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel habt ihr nur dieses Wochenende die Möglichkeit, einen Code für das Spiel Wolfenstein II: The New Colossus in der Deluxe Edition zu gewinnen.

XboxDynasty User @Rotten hat uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.

In unserem brandneuen XboxDynasty-Gewinnspiel habt ihr nur dieses Wochenende die einmalige Chance, einen Code für Wolfenstein II: The New Colossus in der Deluxe Edition abzustauben!

Stürzt euch in den packenden Kampf gegen das Regime, erlebt eine mitreißende Story voller Action und erkämpft euch die Freiheit – in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten für noch mehr Spielspaß!

Beantwortet die Frage weiter unten und schon seid ihr im Lostopf. Schnell sein lohnt sich – Montag ist es (wie so oft im Leben) zu spät!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter diese Meldung und verratet uns, auf welche Spiel-Präsentation ihr euch auf der Gamescom am meisten freut?

Teilnahme ab 18! Teilnahmeschluss ist der 17. August 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!