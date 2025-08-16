XboxDynasty: Gewinnspiel mit Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe am Wochenende

XboxDynasty User @Rotten hat uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.
In unserem brandneuen XboxDynasty-Gewinnspiel habt ihr nur dieses Wochenende die einmalige Chance, einen Code für Wolfenstein II: The New Colossus in der Deluxe Edition abzustauben!
Stürzt euch in den packenden Kampf gegen das Regime, erlebt eine mitreißende Story voller Action und erkämpft euch die Freiheit – in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten für noch mehr Spielspaß!
Beantwortet die Frage weiter unten und schon seid ihr im Lostopf. Schnell sein lohnt sich – Montag ist es (wie so oft im Leben) zu spät!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
Schreibt einen Kommentar direkt unter diese Meldung und verratet uns, auf welche Spiel-Präsentation ihr euch auf der Gamescom am meisten freut?
Teilnahme ab 18! Teilnahmeschluss ist der 17. August 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!
Resident Evil: Requiem ♥️
Bei mir wären es Ninja Gaiden 4 und Resident Evil Requiem, beide auf Platz 1.
RE: Requiem❤️
Hab nicht wirklich etwas wo ich mich konkret drauf freue. Bin einfach gespannt, was kommt. ^^
Auf Resi9 freue ich mich zwar sehr und bin auch gespannt darauf, aber da ich das eh garantiert spiele tendiere ich eher dazu mir da nicht mehr groß was zu anzusehen, sondern es dann lieber selbst zu erleben, wenn es soweit ist.