XboxDynasty: Gewinnspiel mit Xbox Controller, Hotel Barcelona, LEGO Voyagers und mehr

Im XboxDynasty Oktober Gewinnspiel gibt es wieder großartige Preise zu gewinnen. Mit dabei ein Xbox Controller und spannende Spiele!

Alle Mitglieder von XboxDynasty haben im Oktober wieder die Chance, großartige Preise zu gewinnen! Außerdem verlosen wir weiterhin die neue und streng limitierte XboxDynasty Fan-Box.

So funktioniert das Gewinnspiel: Wer fleißig in der XboxDynasty Community mitwirkt und XboxDynasty.de mit seinem Profil häufig besucht, um Kommentare zu schreiben, der bekommt für diese Aktivitäten XD-XP-Punkte gutgeschrieben. Wer dabei energisch XD-XP innerhalb eines Monats sammelt, nimmt je nach Punktestand automatisch an den folgenden Auslosungen teil.

Die Teilnahme am neuen XD-XP-Gewinnspiel wird wie folgt aufgeteilt:

Jump Space (19,49 €) +750 XP

Eure Gewinnchance auf Jump Space sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 750 XD-XP gesammelt habt.

Slime Rancher 2 (26,99 €) +1000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Slime Rancher 2 sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1000 XD-XP gesammelt habt.

HOTEL BARCELONA (29,99 €) +1500 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf HOTEL BARCELONA sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1500 XD-XP gesammelt habt.

LEGO Voyagers (24,99 €) +2000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf LEGO Voyagers sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 2000 XD-XP gesammelt habt.

Xbox Carbon Black Controller (69,99 €) +2500 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf einen Xbox Carbon Black Controller sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 2500 XD-XP gesammelt habt.

XboxDynasty Fan-Box 2025 +5000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf eine XboxDynasty Fan-Box mit einem neuen schwarzen XboxDynasty T-Shirt, dessen Front- (klein) und Rückseite (groß) mit dem XD-Logo bedruckt ist, einem der beliebten XD-Kugelschreiber und einer äußerst seltenen XD-Tasse, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens +5000 XP zu eurem aktuellen Punktestand dazuverdient habt.

Der Gewinner kann die Größe des T-Shirts frei wählen, solange diese vorrätig sind. Das Gewinnspiel verlängert sich jeden Monat, solange der Vorrat an XboxDynasty Fan-Boxen ausreicht!

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Teilnahme ab 18 für alle Spiele und Preise, die ab 18 freigegeben sind. Die Auslosung findet Anfang des darauffolgenden Monats statt. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschlands übernommen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

XD-XP Ranking

Wir wünschen allen Teilnehmern auch diesen Monat wieder viel Glück, weiterhin viel Spaß beim XD-XP-Sammeln und mit etwas Glück wird es auch wieder ein Double XD-XP-Wochenende, geheime XD-XP Boni und mehr geben.