XboxDynasty: Gewinnspiel mit Xbox Elite Series 2 Controller und 10 Spiele

Im XboxDynasty September Gewinnspiel gibt es wieder großartige Preise zu gewinnen. Mit dabei ein Xbox Elite Series 2 Controller und 10 Spiele!

Alle Mitglieder von XboxDynasty haben im September wieder die Chance, großartige Preise zu gewinnen! Außerdem verlosen wir weiterhin die neue und streng limitierte XboxDynasty Fan-Box. Diesmal für 3000 XD-XP!

So funktioniert das Gewinnspiel: Wer fleißig in der XboxDynasty Community mitwirkt und XboxDynasty.de mit seinem Profil häufig besucht, um Kommentare zu schreiben, der bekommt für diese Aktivitäten XD-XP-Punkte gutgeschrieben. Wer dabei energisch XD-XP innerhalb eines Monats sammelt, nimmt je nach Punktestand automatisch an den folgenden Auslosungen teil.

Die Teilnahme am neuen XD-XP-Gewinnspiel wird wie folgt aufgeteilt:

Out of Moves: Another Try (4,99 €) +500 XP

Eure Gewinnchance auf Out of Moves: Another Try sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 500 XD-XP gesammelt habt.

A Dream About Parking Lots (4,99 €) +600 XP

Eure Gewinnchance auf A Dream About Parking Lots sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 600 XD-XP gesammelt habt.

(Dis)Assemble (4,99 €) +700 XP

Eure Gewinnchance auf (Dis)Assemble sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 700 XD-XP gesammelt habt.

Dragons vs Balloons TD (8,99 €) +800 XP

Eure Gewinnchance auf Dragons vs Balloons TD sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 800 XD-XP gesammelt habt.

Maiden Cops (14,99 €) +900 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Maiden Cops sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 900 XD-XP gesammelt habt.

Morgan: Metal Detective (15,99 €) +1000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Morgan: Metal Detective sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1000 XD-XP gesammelt habt.

Spell Disk (14,99 €) +1100 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Spell Disk sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1100 XD-XP gesammelt habt.

9 Years of Shadows (19,99 €) +1250 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf 9 Years of Shadows sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1250 XD-XP gesammelt habt.

Noctuary (24,99 €) +1500 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Cyber Clutch: Hot Import Nights sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1500 XD-XP gesammelt habt.

Cook Serve Forever (29,99 €) +1750 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Cook Serve Forever sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1750 XD-XP gesammelt habt.

Xbox Elite Series 2 Controller (159,99 €) +2000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf einen Xbox Elite Series 2 Controller sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 2000 XD-XP gesammelt habt.

XboxDynasty Fan-Box 2025 +3000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf eine XboxDynasty Fan-Box mit einem neuen schwarzen XboxDynasty T-Shirt, dessen Front- (klein) und Rückseite (groß) mit dem XD-Logo bedruckt ist, einem der beliebten XD-Kugelschreiber und einer äußerst seltenen XD-Tasse, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens +3000 XP zu eurem aktuellen Punktestand dazuverdient habt.

Der Gewinner kann die Größe des T-Shirts frei wählen, solange diese vorrätig sind. Das Gewinnspiel verlängert sich jeden Monat, solange der Vorrat an XboxDynasty Fan-Boxen ausreicht!

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Teilnahme ab 18 für alle Spiele und Preise, die ab 18 freigegeben sind. Die Auslosung findet Anfang des darauffolgenden Monats statt. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschlands übernommen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

XD-XP Ranking

Wir wünschen allen Teilnehmern auch diesen Monat wieder viel Glück, weiterhin viel Spaß beim XD-XP-Sammeln und mit etwas Glück wird es auch wieder ein Double XD-XP-Wochenende, geheime XD-XP Boni und mehr geben.

