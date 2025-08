XboxDynasty: Gewinnspiel: WD_BLACK C50 Expansion Card mit 1 TB Speicherplatz

Autor:, in / XboxDynasty

Gamescom-Monat auf XboxDynasty.de – Zeit für Gewinne! Lehnt euch zurück, schnappt euch euren Controller (und vielleicht eine Tüte Chips oder lieber Schokolade?) – denn im Gamescom-Monat geht’s bei uns heiß her!

Auf XboxDynasty.de erwarten euch jede Menge fette Gewinnspiele, und wir starten direkt mit einem Speichermonster der Extraklasse: Gewinnt die WD_BLACK C50 Expansion Card mit satten 1 TB Speicherplatz!

Ihr habt mehr Spiele als eure Konsole Speicher? Kein Problem mehr! Mit diesem schicken Teil könnt ihr eure Xbox aufrüsten, als hättet ihr gerade einen legendären Loot gedroppt bekommen. Nie wieder deinstallieren, um Platz zu schaffen – einfach zocken, was das Zeug hält!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 01. bis zum 31. August mindestens 1000 XD-XP

Teilnahmeschluss ist der 31. August 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Also: Schaut regelmäßig auf XboxDynasty.de vorbei, haut in die Tasten und feuert eure Kommentare raus, und mit etwas Glück seid ihr bald stolze Besitzer eines digitalen Lagerraums für all eure Gaming-Schätze.

Die WD_BLACK C50 Expansion Card mit satten 1 TB Speicherplatz wartet schon auf euch – und es lohnt sich weiter auf XboxDynasty vorbeizuschauen, denn das nächste Gewinnspiel wird bald enthüllt.