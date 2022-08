XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 1 von 3 NERF Blaster-Pakete

Autor:, in / XboxDynasty

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel könnt ihr jetzt eins von drei NERF Blaster-Paketen gewinnen!

Wir von XboxDynasty verlosen in freundlicher Zusammenarbeit mit NERF Dart Blaster Liga 2022 drei großartige NERF Gewinnspielpakete bestehend aus 1x Blaster Elite 2.0 Eaglepoint, 1x Blaster Elite 2.0 Ranger sowie 1x Ultra Strike.

Während die NERF Dart Blaster Liga bereits in eine neue Saison gestartet ist, stellen sich in diesem Jahr 16 bekannte Spieler und Spielerinnen in vier Teams der sportlichen Herausforderung.

NERF steht seit über 50 Jahren für Bewegung und sportlichen Wettkampf. Aus diesem Grund wurde 2018 eine eigene Liga, die NERF Dart Blaster Liga, gegründet. Vier Mannschaften treten an zwei Spieltagen gegeneinander in einem sportlichen Wettkampf an.

Auf die Teams warten herausfordernde Parcours, bei denen sie ihre Sportlichkeit und ihr Teamwork unter Beweis stellen müssen. Am ersten Spieltag finden die Outdoor-Battles statt. Jeweils zwei Mannschaften müssen nacheinander einen Parcours mit verschiedenen Stationen und Hindernissen meistern, um mit den NERF Blastern so viele Becher wie möglich zu treffen.

Doch Achtung: Das gegnerische Team versucht hier an einer Station mächtig zu stören. Am zweiten Spieltag im September steht ein sportlich anspruchsvoller Indoor-Parcours im Mittelpunkt des Wettkampfs. Nachdem alle Teams gegeneinander angetreten sind, wird am Ende das Team mit den meisten Punkten zum Sieger der NDBL gekrönt.

Alle Informationen rund um die NDBL findet ihr auf dem YouTube Channel, sowie auf der NERF Teamsport Webseite.

Jetzt habt ihr die einmalige Möglichkeit, eins von drei NERF Blaster Paketen zu gewinnen! Jedes Gewinnspielpaket besteht dabei aus drei beliebten Blastern. Damit ihr wisst, was euch erwartet, gibt es hier die offiziellen Details zu den einzelnen NERF-Blastern, die ihr gewinnen könnt:

Nerf Elite 2.0 Eaglepoint RD-8 Blaster

Der Nerf Elite 2.0 Eaglepoint RD-8 Blaster kann für jede Mission individuell angepasst werden. Dieser Nerf Dart-Blaster enthält ein abnehmbares Fernrohr und einen abnehmbaren Lauf, um den Blaster jedes Mal neu zu konfigurieren. Hiermit ist man auf alles vorbereitet. Die Rotationstrommel bietet Platz für 8 Darts. Es können 8 Darts nacheinander abgefeuert werden, bevor dank der integrierten Dart-Halterung 8 weitere Darts nachgeladen werden können. Dieser Nerf Elite 2.0 Blaster kommt mit 16 Nerf Elite Darts – 8 Darts zum Laden der Trommel und 8 Darts zum Aufbewahren am Blaster. Die Ziele werden anvisiert und die Darts bis zu 27 Meter weit durch die Luft geschickt. Außerdem wartet der Blaster mit 3 Tactical Rail Steckschienen auf, um ihn mit Nerf Zubehör (separat erhältlich) zu erweitern.

Elite 2.0 Ranger PD-5



Der Nerf Elite 2.0 Ranger PD-5 von Hasbro begeistert mit 5 Läufen und macht schon optisch Eindruck. Die Läufe können 5 Darts nacheinander abfeuern und sorgen für spannende Battle-Action. Der Blaster wird mit 5 Darts geladen und 5 weitere stehen zum Nachladen bereit.

Nerf Ultra Strike motorisierter Blaster

Mit dem motorisierten Nerf Ultra Strike Blaster kann das Battle starten! Dieser Blaster enthält 10 Nerf AccuStrike Darts − die zielgenauesten Nerf Ultra Darts − um das Battle für sich zu entscheiden. Ebenfalls enthalten ist ein abnehmbares 10-Dart Clip-Magazin, mit dessen Hilfe 10 Darts in Folge abgefeuert werden können. So gilt es, schnell und präzise zu agieren, wenn die Mitspieler zu einem spannenden Nerf Battle herausgefordert werden. Indem die Power, Leistung und Genauigkeit des Nerf Ultra Strike Blasters genutzt wird, kann schnell die Führung übernommen werden. Das Clip-Magazin wird in den Blaster geladen, der Beschleunigungsknopf gedrückt und der Motor hochgepowert. Wird dann der Abzug gedrückt, saust 1 Dart seinem Ziel entgegen.

Jetzt habt ihr die Chance und könnt eines von drei NERF Blaster-Paketen gewinnen!

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, welcher NERF Blaster aus diesem Gewinnspiel euer Favorit ist und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Teilnahmeschluss ist der 10. August 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Außerdem könnt ihr eure Gewinnchancen via Twitter, Facebook und mehr verbessern. Details dazu folgen auf unseren sozialen Kanälen.

Zu gewinnen gibt es insgesamt drei NERF-Gewinnspielpakete bestehend aus:

1x Blastern Elite 2.0 Eaglepoint

1x Elite 2.0 Ranger

1x Ultra Strike

Das gesamte XboxDynasty Team wünscht allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Glück!