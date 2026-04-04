XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 10x Grind Survivors für Xbox

XboxDynasty Gewinnspiel: 1 von 10 „Grind Survivors“-Codes für Xbox zu gewinnen!

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel und sichert euch die Chance auf 1 von 10 Codes für Grind Survivors auf Xbox!

In diesem gnadenlosen Action-Rogue-Survivors-like stellt ihr euch endlosen Wellen dämonischer Gegner. Als mächtiger Dämonenjäger kämpft ihr in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben – jede Runde bringt neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten, stärker zu werden.

Darum geht’s in Grind Survivors:

In einer von Dämonen überrannten Welt zählt nur eins: überleben und wachsen.

Weicht explosiven Angriffen aus und stellt euch unaufhörlichen Gegnerhorden

Sammelt Loot mit prozedural generierten Waffen und einzigartigen Eigenschaften

Kombiniert Upgrades und entwickelt euren eigenen Build

Nutzt die Schmiede, um Waffen zu verstärken oder riskante Verbesserungen auszuprobieren

Erlebt abwechslungsreiche Biome und einen Endlosmodus mit steigender Schwierigkeit

Jede Entscheidung kann euren Run verändern – und mit der richtigen Kombination brecht ihr das Spiel vielleicht sogar zu euren Gunsten.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty-Gewinnspiel teil:

Um automatisch im Lostopf zu landen:

Sammelt vom 03.04. bis zum 12.04.2026 um 23:59 Uhr mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Sonntag, 12.04.2026, um 23:59 Uhr, mindestens 20 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty gesammelt haben.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn! Also, XboxDynasty-Community: Stellt euch der Hölle und gewinnt mit etwas Glück Grind Survivors für Xbox!

Und wer einen Kommentar, ein Abo und einen Daumen nach oben im folgenden Video hinterlässt, bekommt ♥️-Dankeschön von uns dazu.

Doch damit nicht genug, denn weitere Gewinnspiele warten schon auf eure Teilnahme: