XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 10x Rally Arcade Classics

In einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel habt ihr die Möglichkeit, einen von zehn Codes für das Xbox-Spiel Rally Arcade Classics zu gewinnen!

Lasst die Motoren aufheulen – es wird Zeit, mit Rally Arcade Classics und einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel in die Vergangenheit zu rasen!

Mit 44 legendären Autos aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern und 48 abwechslungsreichen Strecken erwartet euch ein echtes Arcade-Racing-Feeling. Drifts durch enge Kurven, spannende Herausforderungen und pure Nostalgie sorgen dafür, dass euch der Nervenkitzel nie ausgeht.

Die Entwickler von netk2games (X, TikTok, YouTube, IG) haben direkt 10 Xbox-Codes für die XboxDynasty Community springen lassen und ihr könnt schon bald einer der glücklichen Rally Arcade Classics-Gewinner sein!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Rally Arcade Classics Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 31. August bis zum 15. September 2025 mindestens 1000 XD-XP (50 Kommentare) und ihr seid sicher im Lostopf dabei.

Also: Gaspedal durchdrücken, Handbremse lösen und ab ins Gewinnspiel – das Rennen beginnt jetzt!

Teilnahmeschluss ist der 15. September 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!