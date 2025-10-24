XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 3x The Texas Chain Saw Massacre am Wochenende

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel am Wochenende. Dieses Mal gibt es 3x das Horrorspiel The Texas Chain Saw Massacre zu gewinnen!

Der Oktober wird blutig – äh, schaurig! Passend zum Shocktober-Monat verlosen wir gemeinsam mit Gun Interactive das ultimative Horror-Erlebnis: The Texas Chain Saw Massacre (ab 18 Jahren)!

Ihr wollt euch durch das Grauen kämpfen und selbst herausfinden, ob ihr Überlebenskünstler oder Opfer seid? Dann nichts wie los!

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur an diesem Wochenende und endet bereits am 26.10.2025! Also: Schnell mitmachen, bevor Leatherface euch schnappt!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Teilnahmeschluss ist der 26. Oktober 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18! Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Also, XboxDynasty-Community: Wer von euch ist mutig genug für das Grauen?