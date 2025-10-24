XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 3x The Texas Chain Saw Massacre am Wochenende

Der Oktober wird blutig – äh, schaurig! Passend zum Shocktober-Monat verlosen wir gemeinsam mit Gun Interactive das ultimative Horror-Erlebnis: The Texas Chain Saw Massacre (ab 18 Jahren)!
Ihr wollt euch durch das Grauen kämpfen und selbst herausfinden, ob ihr Überlebenskünstler oder Opfer seid? Dann nichts wie los!
Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur an diesem Wochenende und endet bereits am 26.10.2025! Also: Schnell mitmachen, bevor Leatherface euch schnappt!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sammelt mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.
Teilnahmeschluss ist der 26. Oktober 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18! Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Also, XboxDynasty-Community: Wer von euch ist mutig genug für das Grauen?
Danke für das Gewinnspiel. 💚👍🏻 Allen viel Glück. 🍀
Super Gewinnspiel zum Wochenende, auch passend jetzt zu Halloween, bin auf jeden Fall mutig genug für das Spiel, hab es ja damals im Pass gezockt.
Viel Glück allen Teilnehmern 🤘🏻
Danke für Gewinnspiel auch von mir und viel Glück allen
Die Filme waren schon top zu ihrer Zeit ✌🏻 danke für das Gewinnspiel, allen viel Spaß und Erfolg 😅✌🏻