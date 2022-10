XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 5x The Darkest Tales

Autor:, in / XboxDynasty

In einem neuen Gewinnspiel verlosen wir diese Woche 5x das Spiel The Darkest Tales.

Ein Gewinnspiel jagt das nächste und somit habt ihr diese Woche wieder die Möglichkeit bei einer weiteren Auslosung mitzumachen! Diesmal verlosen wir 5x The Darkest Tales für Xbox. Doch aufgepasst, denn alle fünf Codes werden über unseren YouTube-Kanal verlost!

So nehmt ihr am Gewinnspiel im XboxDynasty YouTube-Kanal teil:

Ablauf: Abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke und kommentiert als einer der ersten fünf ein neues (bisher unveröffentlichtes) Video, das nicht vor dem 17.10.2022 veröffentlicht wurde. Alle Teilnehmer, die von heute an ein neu veröffentlichtes Video zuerst und somit unter den ersten fünf Abonnenten kommentiert haben, landen jedes Mal in der Auslosung. Wenn ihr also häufiger besonders schnell seid, verbessert ihr dazu noch eure Gewinnchancen.

Einsendeschluss ist der 23. Oktober 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via YouTube über ihren Gewinn informiert. Der Code wird als XboxDynasty Privatnachricht versendet.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen XboxDynasty Gewinnspiel.