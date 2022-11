XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 8x Caffeine: Victoria’s Legacy

Ein neues Gewinnspiel auf XboxDynasty wartet auf euch! Diesmal könnt ihr einen von acht Caffeine: Victoria’s Legacy Codes für Xbox gewinnen. Caffeine: Victoria’s Legacy ist eine abwechslungsreiche Fantasy-Visual Novel, die in einer alternativen punkig-cyberviktorianischen Realität spielt, in der Kaffee alles ist, was zählt! Mit ein bisschen Glück gewinnt ihr einen von acht Codes und könnt das Abenteuer auf eurer Xbox mit reichlich Kaffee entdecken!

So nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt (vom 02.11.) bis zum 06.11.22 mindestens 8 Kommentare auf XboxDynasty.de.

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit eure Chancen im Gewinnspiel zu verbessern, indem ihr auf unseren weiteren Kanälen mitmacht. Alle Details findet ihr über die folgenden Links:

Einsendeschluss ist der 06. November 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty.de über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen XboxDynasty Gewinnspiel.