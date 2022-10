XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 8x The Darkest Prophecy

In einem neuen Gewinnspiel auf XboxDynasty könnt ihr jetzt einen von acht The Dark Prophecy Xbox-Codes gewinnen.

Ein neues Gewinnspiel auf XboxDynasty wartet auf euch! Diesmal könnt ihr einen von acht The Dark Prophecy Codes für Xbox gewinnen. The Dark Prophecy ist ein charmantes und entzückendes 2D-Pixelart-Spiel im Retro-Stil der 90er Jahre, in dem in einer schicksalhaften Nacht ein friedliches mittelalterliches Dorf auf den Kopf gestellt wird! Mit ein bisschen Glück gewinnt ihr einen von acht Codes und könnt Jacob auf seinem Abenteuer begleiten.

So nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt (vom 25.10) bis zum 11.11.22 mindestens 11 Kommentare auf XboxDynasty.de.

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit eure Chancen im Gewinnspiel zu verbessern, indem ihr auf unseren weiteren Kanälen mitmacht. Alle Details findet ihr über die folgenden Links:

Einsendeschluss ist der 11. November 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty.de über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen XboxDynasty Gewinnspiel.