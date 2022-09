XboxDynasty: Gewinnspiel zum Need for Speed Upgrade für die Deluxe Edition

Autor:, in / XboxDynasty

Mit ein bisschen Glück könnt ihr nur heute ein Upgrade-Code für die Need for Speed Deluxe Edition gewinnen.

Ihr habt Need for Speed Payback in eurem Besitz und möchtet gerne auf die Deluxe Edition upgraden? Dann macht heute mit bei unserem Gewinnspiel, das von XboxDynasty User @DerZeroCool gesponsort wurde, wofür wir uns herzlich bedanken möchten.

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter diese Meldung und sagt uns, mit welchem Auto ihr in Need for Speed Payback zuerst über den Aspahlt brettern werdet!

Teilnahmeschluss ist der 14. September 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Auslosung findet im Laufe der Woche statt. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

*Hinweis: Zu gewinnen gibt es einen Code für „Need for Speed Payback – Deluxe Edition Content“, wofür ihr das Hauptspiel benötigt.