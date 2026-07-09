XboxDynasty: Gewinnt Assassin’s Creed Black Flag Resynced im großen Gewinnspiel

XboxDynasty User @BootieSweat hat immer noch die Spendierhosen an und uns einen Xbox-Code für ein Assassin’s Creed Black Flag Resynced-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!

Somit habt ihr wieder hier auf XboxDynasty die einmalige Chance, ein großartiges Spiel zu gewinnen!

Doch die Aktion ist zeitlich stark begrenzt und läuft ausschließlich bis Sonntag. Teilnehmer haben damit nur ein kurzes Zeitfenster, um ihre Gewinnchance zu nutzen.

So einfach nehmt ihr heute am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 9.07 bis zum 12.07.2026 um 23:59 Uhr mindestens 50 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty und alle Kommentare von heute (9.07.26)zählen ebenfalls mit.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Sonntagabend, 12.07.2026, um 23:59 Uhr, mindestens 50 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty gesammelt haben.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn! Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Doch damit nicht genug, denn weitere Gewinnspiele warten schon auf eure Teilnahme: