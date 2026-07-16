XboxDynasty: Gewinnt Halo: Campaign Evolved Premium Edition im neuen Gewinnspiel

Halo: Campaign Evolved Premium Edition gewinnen und vor allen anderen spielen – Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen!

XboxDynasty User @BootieSweat hat immer noch die Spendierhosen an und uns einen Xbox-Code für ein Halo: Campaign Evolved-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!

Somit habt ihr wieder hier auf XboxDynasty die einmalige Chance, ein großartiges Spiel zu gewinnen!

Doch die Aktion ist zeitlich stark begrenzt und läuft ausschließlich bis Mittwoch, den 22. Juli 2026. Teilnehmer haben damit nur ein kurzes Zeitfenster, um ihre Gewinnchance zu nutzen.

So einfach nehmt ihr heute am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 16.07 bis zum 22.07.2026 um 23:59 Uhr mindestens 50 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Mittwochabend, 22.07.2026, um 23:59 Uhr, mindestens 50 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty gesammelt haben.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn. Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf Halo: Campaign Evolved Premium Edition mit Early Access am 23.07.2026.

Doch damit nicht genug, denn weitere Gewinnspiele warten ebenfalls auf eure Teilnahme: