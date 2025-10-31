XboxDynasty: Halloween steht vor der Tür – welche Horrorspiele spielt ihr?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty Community Umfrage und Diskussionsrunde: Welche Horrorspiele spielt ihr an Halloween?

Der Shocktober ist in vollem Gange, und Halloween klopft schon an die Tür! Zeit also, das Licht zu dimmen, die Kopfhörer aufzusetzen und sich ordentlich zu gruseln.

Doch die Frage ist: Welche Horrorspiele zockt ihr dieses Jahr – und welche könnt ihr der XboxDynasty-Community empfehlen?

Team Klassiker: Ihr greift zu Evergreens wie Resident Evil, Dead Space oder The Evil Within – Gänsehaut garantiert.

Ihr greift zu Evergreens wie Resident Evil, Dead Space oder The Evil Within – Gänsehaut garantiert. Team Neuzeit-Horror: Ihr seid mit aktuellen Schockern wie The Texas Chain Saw Massacre, Alan Wake 2 oder The Callisto Protocol unterwegs.

Ihr seid mit aktuellen Schockern wie The Texas Chain Saw Massacre, Alan Wake 2 oder The Callisto Protocol unterwegs. Team Geheimtipp: Ihr liebt kleine Indie-Horrorperlen und teilt gerne eure Empfehlungen mit der Community.

Also, XboxDynasty-Community: Was spielt ihr zu Halloween – und welche Horrorspiele dürfen andere auf keinen Fall verpassen?