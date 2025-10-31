XboxDynasty: Halloween steht vor der Tür – welche Horrorspiele spielt ihr?

Der Shocktober ist in vollem Gange, und Halloween klopft schon an die Tür! Zeit also, das Licht zu dimmen, die Kopfhörer aufzusetzen und sich ordentlich zu gruseln.
Doch die Frage ist: Welche Horrorspiele zockt ihr dieses Jahr – und welche könnt ihr der XboxDynasty-Community empfehlen?
- Team Klassiker: Ihr greift zu Evergreens wie Resident Evil, Dead Space oder The Evil Within – Gänsehaut garantiert.
- Team Neuzeit-Horror: Ihr seid mit aktuellen Schockern wie The Texas Chain Saw Massacre, Alan Wake 2 oder The Callisto Protocol unterwegs.
- Team Geheimtipp: Ihr liebt kleine Indie-Horrorperlen und teilt gerne eure Empfehlungen mit der Community.
Also, XboxDynasty-Community: Was spielt ihr zu Halloween – und welche Horrorspiele dürfen andere auf keinen Fall verpassen?
Resi 2
Dead Space Remake
Hab eben bissel Hades 2 gespielt und gleich Anno 1800.
Oder ich hole mir gleich die Classic RE Collection auf GOG, die ist im Sale.
Nebenbei lasse ich dann aber, wie schon die letzten Tage, Horrorfilme laufen.
hab auf Prime schon alle Halloween Filme durch, Nun 2 und Conjuring 1.
Mal sehen was ich mir gleich anschaue. Vielleicht den einzigen Film, den ich auf Prime gekauft habe – Trick r‘ Treat. Liebe den zu Halloween.
Keins. The Outer Worlds 2 steht auf dem Programm.🙂
Ich glaube, meine Gruselschwelle liegt ziemlich hoch und Spiele kommen da nicht wirklich dran. Ich spiel weiter Hogwarts Legacy, weil das jetzt auch so wunderbar zur dunklen Jahreszeit passt. Natürlich auch wieder mit Kerze neben dem Fernseher.
Ich fand Visage recht intensiv.
Ich weiß nicht, aber sowas zündet bei mir irgendwie nicht. Hab mir mal kurz ein paar Bilder davon angeschaut. Das einzige, was mir mal ein bisschen die Haare zu Berge hat stehen lassen war DOOM 1 damals, wenn man von einem Monster gesehen wurde und das entsprechende Geräusch dazu abgespielt worden ist.
Bilder angucken ist jetzt auch nicht geeignet um sich zu gruseln.
Ja zugegeben, aber ich sehe trotzdem schon ganz gut, was bei dem Spiel dann vermutlich so abgeht und kann daraus schließen, dass es mich wieder mal nicht gruseln wird wie schon bei ähnlichen anderen Spielen zuvor.
Wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Spiel!
Werde vermutlich demnächst auch einen weiteren Durchlauf starten. Kann von der Welt nicht genug bekommen, egal ob in Form der Bücher, der Filme, oder Hogwarts Legacy. 🥰
Danke dir! Mit der Hauptgeschichte bin ich schon durch und jetzt steht halt noch die übliche Sammelei an. Tiefflug auf dem Besen regelt einfach, aber auch die ganzen Fabelwesen sind toll umgesetzt.
Für mich als Fan der Reihe wird mit dem Spiel ein Traum wahr. Die Entwickler haben da wirklich viel Herzblut reingesteckt.
Hogwarts sollte ich auch nochmal starten. Momentan auf dem Haufen.. 😅
Aber durch den GP komme ich immer nicht dazu.
Wunderschönes Spiel, das aber auch ordentlich Zeit in Anspruch nimmt, wenn man alles sehen und erledigen möchte.
Ja, ich weiß. Habe einfach zu viel zu spielen.
Auf mich trifft dieses Wochenende definitiv Team Klassiker zu. An diesem wird noch einmal das Resident Evil 4 Remake in Angriff genommen. 🙂
Halls of Torment – nicht gruselig, aber fast der modrige Charme eines Diablo 1.
Stehe absolut nicht so auf Horror, weil mich meistens die Darsteller echt aufregen. Dieses offensichtliche „lauf links, dann bist du sicher“, aber dann läuft man doch nach rechts wegen des Plots. Finde ich irgendwie grauenhaft und regt mich vermutlich mehr auf, als dass ich mich grusle.
Aaaaber ich habe The Casting of Frank Stone gespielt die letzten Tage. Und oh ha, was für ein Fiebertraum! Hätte ich besser sein lassen sollen.
Wir haben uns für White Day entschieden. Koreanischer Schulhorror.
Danach noch vllt. ein Film Speak No Evil mit James McAvoy.