XboxDynasty: In welchem Spiel habt ihr die meisten Spielstunden?

Mit der Veröffentlichung von Starfield am 1. September in der Premium-Edition und am 6. September in der Standard-Version, werden viele Spieler weltweit Hunderte und mehr Spielstunden im Rollenspiel verbringen.

Doch welches eurer Spiele in eurer Sammlung hat bisher die meisten Spielstunden verschlungen? Verratet und das Spiel und die geschätzten Spielstunden und diskutiert mit uns in den Kommentaren.