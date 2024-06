XboxDynasty: In welcher Spielwelt würdet ihr gerne wohnen?

Autor:, in / XboxDynasty

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage, möchten wir heute von euch erfahren in welcher Spielwelt ihr gerne wohnen würdet?

Es gibt so viele Spiele da draußen und so viele Welten zu entdecken. Doch stellt euch vor, ihr müsstet in einer Spielwelt leben und wohnen, für welches Spiel würdet ihr euch entscheiden?

Postet in den Kommentaren, was ihr dieses Wochenende spielen werdet, schließt euch mit anderen zusammen und diskutiert mit der Community über ihre Auswahl.