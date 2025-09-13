XboxDynasty: Ladezeiten-Duell: Xbox oder PlayStation – wer ist schneller am Start?

XboxDynasty Community Umfrage und Diskussionsrunde: Ladezeiten-Duell: Xbox oder PlayStation – wer ist schneller am Start?

Nichts ist nerviger, als wenn ihr hoch motiviert ins Spiel wollt – und erst einmal minutenlang auf den Ladebildschirm starrt.

Doch welche Konsole bringt euch wirklich fixer ins Game?

Team Xbox: Ihr vertraut auf Velocity Architecture, Quick Resume und flotte SSD. Für euch gilt: Kaum geblinzelt, schon steht ihr im Quick Resume Match. Ladezeiten? Kennt ihr nur noch aus der Steinzeit.

Team PlayStation: Ihr schwört auf die magische SSD-Power. Wenn Sony sagt „instant", dann glaubt ihr das – und genießt es, wenn Spider-Man schneller durch New York fliegt, als der Pizzabote klingelt.

Also, XboxDynasty-Community: Welche Konsole bringt euch wirklich schneller ins Spiel – Xbox oder PlayStation?