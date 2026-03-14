XboxDynasty: Mal ehrlich: Was ist aktuell das größte Problem von Xbox?

XboxDynasty Diskussionsrunde: Mal ehrlich: Was ist aktuell das größte Problem von Xbox?

Mal ehrlich, Xbox-Fans: Wenn ihr euch hier täglich durch die News scrollt, Trailer schaut und auf die nächsten großen Releases wartet – kommt euch da manchmal auch der Gedanke: Irgendwas läuft gerade nicht ganz rund?

Zwischen riesigen Studio-Übernahmen, dem allgegenwärtigen Game Pass, dem 25. Xbox-Jubiläum und großen Versprechen für die Zukunft stellt sich für viele Spieler die Frage: Wo drückt bei Xbox aktuell eigentlich wirklich der Schuh?

Also Hand aufs Herz – was ist eurer Meinung nach momentan das größte Problem von Xbox?

Team Exklusivspiele: Zu wenig große und vor allem exklusive First-Party-Kracher.

Zu wenig große und vor allem exklusive First-Party-Kracher. Team Game Pass: Zu viel Fokus aufs Abo, zu wenig auf Blockbuster.

Zu viel Fokus aufs Abo, zu wenig auf Blockbuster. Team Studios: So viele Studios – aber wo bleibt der große Blockbuster-Output?

So viele Studios – aber wo bleibt der große Blockbuster-Output? Team Marketing: Kommunikation und Strategie wirken manchmal… sagen wir: kreativ.

Kommunikation und Strategie wirken manchmal… sagen wir: kreativ. Team Trau-Dich-Was: Mehr Mut für neue IPs!

Mehr Mut für neue IPs! Team Klartext: Bessere Kommunikation und endlich Klartext.

Bessere Kommunikation und endlich Klartext. Team Hardware: Bessere Hardware wie die PlayStation 5 Pro.

Bessere Hardware wie die PlayStation 5 Pro. Team Alles gut: Entspannt euch – Xbox liefert schon.

XboxDynasty-Community: Wo seht ihr aktuell das größte Problem – oder wird hier einfach nur zu viel gemeckert?