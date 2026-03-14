XboxDynasty: Mal ehrlich: Was ist aktuell das größte Problem von Xbox?

Mal ehrlich, Xbox-Fans: Wenn ihr euch hier täglich durch die News scrollt, Trailer schaut und auf die nächsten großen Releases wartet – kommt euch da manchmal auch der Gedanke: Irgendwas läuft gerade nicht ganz rund?
Zwischen riesigen Studio-Übernahmen, dem allgegenwärtigen Game Pass, dem 25. Xbox-Jubiläum und großen Versprechen für die Zukunft stellt sich für viele Spieler die Frage: Wo drückt bei Xbox aktuell eigentlich wirklich der Schuh?
Also Hand aufs Herz – was ist eurer Meinung nach momentan das größte Problem von Xbox?
- Team Exklusivspiele: Zu wenig große und vor allem exklusive First-Party-Kracher.
- Team Game Pass: Zu viel Fokus aufs Abo, zu wenig auf Blockbuster.
- Team Studios: So viele Studios – aber wo bleibt der große Blockbuster-Output?
- Team Marketing: Kommunikation und Strategie wirken manchmal… sagen wir: kreativ.
- Team Trau-Dich-Was: Mehr Mut für neue IPs!
- Team Klartext: Bessere Kommunikation und endlich Klartext.
- Team Hardware: Bessere Hardware wie die PlayStation 5 Pro.
- Team Alles gut: Entspannt euch – Xbox liefert schon.
XboxDynasty-Community: Wo seht ihr aktuell das größte Problem – oder wird hier einfach nur zu viel gemeckert?
▪ Wer von euch wechselt in der nächsten Generation womöglich von der Xbox zur PS6?
▪ Umfrage: Ihr dürft ein Spiel vom Xbox Developer Direct jetzt spielen – welches wäre es?
▪ Welche Gaming-Franchise sollte 2026 wiederbelebt werden?
▪ Mehrspieler oder Singleplayer – Welches Team seid ihr?
▪ Was ist für euch typisch Weihnachten?
▪ Nur noch zwei Monate im Jahr 2025 – welche Spiele stehen noch auf eurer Wunschliste?
▪ Halloween steht vor der Tür – welche Horrorspiele spielt ihr?
▪ Xbox Controller vs. PlayStation DualSense – welcher fühlt sich besser an?
▪ Xbox Game Pass nach der Preiserhöhung – wo steht ihr?
▪ Framerate oder Auflösung – was ist euch wichtiger?
▪ 8K-Grafik oder Akkulaufzeit – was zählt wirklich?
▪ Ladezeiten-Duell: Xbox oder PlayStation – wer ist schneller am Start?
▪ Singleplayer oder Multiplayer – was spielt ihr am liebsten?
▪ Digital oder Disc – wie zockt ihr eure Games heute?
▪ Wer von euch stürzt sich ins Getümmel der Gamescom 2025?
▪ Soundfrage des Jahres: Headset oder Surround-Anlage?
▪ Pausenpolitik: Durchzocken oder mal kurz lüften?
▪ Welcher Spielcharakter wäre euer absoluter Albtraum als Mitbewohner?
▪ Xbox Series X vs. Series S – Kraftpaket oder Kompaktklasse?
▪ Gamer-Food Reloaded: Chips oder Schokolade?
▪ Ihr werdet in ein Spiel hineinteleportiert – Welches Universum wählt ihr?
▪ Gamer-Food: Pizza oder Burger?
▪ Was wäre euer Spiel für die Ewigkeit und warum?
▪ Xbox oder PlayStation: Wer hat den Controller in der Hand?
▪ Bollerwagen oder Xbox: Was gehört für euch zum perfekten Feiertag?
▪ 20 Jahre Forza Motorsport – Welcher Teil ist euer Favorit?
▪ Welches Xbox-Spiel hat (auch) ein Remaster verdient?
▪ Kauft ihr euch die Nintendo Switch 2 Konsole?
▪ Wie wichtig ist euch Cloud-Gaming?
▪ Was ist euer bisheriges Game of the Year 2025?
▪ Umfrage: Zukunft der Marke Xbox?
▪ Umfrage: Was haltet ihr von einer Xbox Multiplattform-Strategie?
▪ Was sind eure Vorsätze für das Jahr 2025?
▪ Was ist für euch typisch Weihnachten?
▪ Ist die Konsolen-Zukunft ein Handheld?
▪ Ist ein Mid-Gen-Upgrade überflüssig?
▪ Sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden?
▪ Welcher Shooter ist aktuell eure Nummer 1?
▪ Welches Genre ist für euch gestorben?
▪ Würdet ihr einen Xbox-Handheld kaufen?
▪ Ein Mid-Gen-Upgrade für 799,99 Euro?
▪ Welche Konsole war ein Fehlkauf?
▪ Seid ihr lieber Co-op- oder Single-Spieler?
▪ Umfrage: Indiana Jones für PlayStation! Gut oder schlecht?
▪ Seid ihr ein Achievements-Sammler oder nicht?
▪ Welches eurer Spiele hat die meisten Spielstunden?
▪ Was war das Beste an der Xbox 360 Konsole?
▪ Welches Spiel hat euch zu einem Gamer gemacht?
▪ Welcher Film hat eine Spielumsetzung verdient?
▪ Was ist der beste DLC aller Zeiten?
▪ Was war euer Fehlkauf des Jahres?
▪ Welches Spiel hat die besten Waffen?
▪ Welche Konsolen besitzt ihr?
▪ Welches Spiel hat die beste Grafik?
▪ Was ist das beste Xbox-Spiel aller Zeiten?
▪ In welcher Spielwelt würdet ihr gerne wohnen?
▪ Vatertag: Videospiele oder Bollerwagen?
▪ Welches Spiel ist euer Highlight im Mai 2024?
▪ Was spielt ihr am Tag der Arbeit?
▪ Euer letztes bugfreie Spiel?
▪ Wie schlimm sind 30-SP-FPS wirklich?
▪ Welcher Controller ist eure Nummer 1?
▪ Euer Most Wanted Spiel 2024 ist?
▪ Was war euer Xbox Highlight 2023?
▪ Welches exklusive Xbox-Spiel hat eine Fortsetzung verdient?
▪ Die Gaming-Enttäuschung des Jahres 2023 war?
▪ Was war für euch die Gaming-Überraschung des Jahres?
▪ Welches Spiel verdient eine Film-Adaption?
▪ Warum habt ihr euch für eine Xbox entschieden?
▪ Welches Spiel hat den besten Soundtrack?
▪ Welches Spiel war euer Fehlkauf des Jahres 2023?
▪ In welchem Spiel habt ihr die meisten Spielstunden?
▪ Umfrage: Master Chief oder DOOM Slayer?
▪ Steuerung: Invertiert oder Standard?
▪ Welches Spiel habt ihr nicht nur 1x gekauft?
▪ Welcher Typ Horrorspieler seid ihr?
79 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich sehe die GP Preiserhöhung als größtes Problem. Die Argumentation mit Fortnite und UbiClassic hinkt so übel hinter den Interessen der meisten Xbox Gamer hinterher, das es zum Beispiel bei mir dazu geführt hat das ich ab Mai nur noch ein Standard Abo nutzen werde.
Die Blockbuster kaufe ich mir dann einfach wie früher physisch oder digital. Wie z.B. grade die Forza Horizon 6 Premium für knapp über 70€ 🙂💚
Das Marketing und die Präsenz auf dem Markt, seit über einem Jahrzehnt völlig für den Arsch!
Ich hatte früher öfter mal den Pass als er noch günstiger war. Oft gab es Aktionen bei der Amazone mit drei Monate Pass plus drei Monate geschenkt. Dennoch habe ich sowas wie FH gekauft.
Team Exklusivspiele – die Hardware ist top und an guten Spielen mangelt es definitiv nicht aber was mMn der Xbox bisschen fehlt ist die eigene Identität.
Ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr Richtung Xbox 360 geht. Coole Werbung, Avatar Integration, ein cooles UI und fette Blockbuster Spiele.
Exklusivspiele , Reize eine Konsole zu kaufen.
Klare Strategie für die Zukunft