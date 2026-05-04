XboxDynasty: May the 4th be with you: Welches Star Wars-Spiel wünscht ihr euch wirklich?

35 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht
Image: Star Wars: Galactic Racer

Jedi, Sith oder Kopfgeldjäger – welches Star Wars-Game fehlt euch noch?

Möge die Macht mit euch sein! Am heutigen Star Wars Day stellt sich für Gamer eine ganz besondere Frage:

Die Galaxis ist riesig, die Möglichkeiten sind endlos – und trotzdem haben viele Fans das Gefühl, dass ihr Traum-Spiel im Star Wars-Universum noch gar nicht existiert.

Also drehen wir den Spieß um:

Wenn ihr euch ein neues Star Wars-Spiel wünschen könntet – wie würde es aussehen?

  • Team Open World RPG – Frei durch die Galaxis reisen, Entscheidungen treffen, eigene Story schreiben.
  • Team Jedi-Action – Lichtschwertkämpfe, Machtkräfte und epische Duelle.
  • Team Mandalorian / Kopfgeldjäger – Aufträge, Gadgets und Credits verdienen.
  • Team Strategie – Große Schlachten, Flotten und Taktik.
  • Team Multiplayer / MMO – Gemeinsam mit anderen die Galaxis erobern.
  • Team etwas ganz anderes – Was fehlt euch noch?

Community-Frage: Wie sieht euer perfektes Star Wars-Spiel aus – und warum gibt es genau DAS noch nicht?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

35 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Hey Iceman 900095 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 04.05.2026 - 19:56 Uhr

    Ich wünschte, man könnte alles vergessen von KotoR und es nochmal Jungfräulich anspielen.

    0
    • Ash2X 334380 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.05.2026 - 20:05 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Ich glaube nicht das es heute nochmal so funktionieren würde.
      Man hat es damals trotz des grausigen Kampfsystems gespielt, der Rest war so gut dass man es als notwendiges übel akzeptiert hat – sowas hat es da ja noch nicht so gegeben. Heute… Nun. Schwierig 😄
      Ich verstehe aber wo du herkommst 😁

      0
  2. wussii 61170 XP Stomper | 04.05.2026 - 19:57 Uhr

    Ich liebe die neuen Ableger von EA und da dürften sie für mich gerne ewig mit weitermachen. Die recht linearen Planeten, mit nem vereinfachten soulslike Kampfsystem und Metroidvania Elementen holen mich ziemlich ab.

    0
  3. Rotten 120345 XP Man-at-Arms Bronze | 04.05.2026 - 20:02 Uhr

    Team Sith – et fehlt ein game das die dunkle Seite präsentiert in der abartigkeit ihrer Existenz 🫣😹

    0
  4. Lucky Mike 4 77930 XP Tastenakrobat Level 4 | 04.05.2026 - 20:07 Uhr

    Hab mir erst Star Wars Outlaws rausgelassen. Freu mich drauf das endlich zu starten

    0
  6. Fire12 14320 XP Leetspeak | 04.05.2026 - 20:27 Uhr

    Ein Mix aus allen Star Wars games
    Mit dem kompletten Star Wars Universum 😁

    0
  7. de Maja 340255 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.05.2026 - 20:48 Uhr

    Team Openworld RPG, aber eigentlich Kotor 3 und ich drücke die Daumen für das Quantic Dreams Game, das könnte storytechnisch so groß werden.

    0
  9. Drakeline6 213375 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.05.2026 - 21:13 Uhr

    Kotor Remake.
    Ansonsten bin ich nicht sonderlich heiß auf eins.

    0

Hinterlasse eine Antwort