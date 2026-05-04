XboxDynasty: May the 4th be with you: Welches Star Wars-Spiel wünscht ihr euch wirklich?

Möge die Macht mit euch sein! Am heutigen Star Wars Day stellt sich für Gamer eine ganz besondere Frage:
Die Galaxis ist riesig, die Möglichkeiten sind endlos – und trotzdem haben viele Fans das Gefühl, dass ihr Traum-Spiel im Star Wars-Universum noch gar nicht existiert.
Also drehen wir den Spieß um:
Wenn ihr euch ein neues Star Wars-Spiel wünschen könntet – wie würde es aussehen?
- Team Open World RPG – Frei durch die Galaxis reisen, Entscheidungen treffen, eigene Story schreiben.
- Team Jedi-Action – Lichtschwertkämpfe, Machtkräfte und epische Duelle.
- Team Mandalorian / Kopfgeldjäger – Aufträge, Gadgets und Credits verdienen.
- Team Strategie – Große Schlachten, Flotten und Taktik.
- Team Multiplayer / MMO – Gemeinsam mit anderen die Galaxis erobern.
- Team etwas ganz anderes – Was fehlt euch noch?
Community-Frage: Wie sieht euer perfektes Star Wars-Spiel aus – und warum gibt es genau DAS noch nicht?
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35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wünschte, man könnte alles vergessen von KotoR und es nochmal Jungfräulich anspielen.
Ich glaube nicht das es heute nochmal so funktionieren würde.
Man hat es damals trotz des grausigen Kampfsystems gespielt, der Rest war so gut dass man es als notwendiges übel akzeptiert hat – sowas hat es da ja noch nicht so gegeben. Heute… Nun. Schwierig 😄
Ich verstehe aber wo du herkommst 😁
Mir hat das Kampfsystem sogar großen Spaß gemacht 😅
Ich liebe die neuen Ableger von EA und da dürften sie für mich gerne ewig mit weitermachen. Die recht linearen Planeten, mit nem vereinfachten soulslike Kampfsystem und Metroidvania Elementen holen mich ziemlich ab.
Team Sith – et fehlt ein game das die dunkle Seite präsentiert in der abartigkeit ihrer Existenz 🫣😹
KotoR 1 kannst du Sith Lord werden.
Dann besser Kotor 2, es gibt kein Spiel oder Film welches so philosophisch die Macht thematisiert.
In KotoR 2 kannst du aber nicht der große Anführer der Sith werden wie in KOTOR 1 😉
Force unleashed dlc 😎
Force Unleashed 3 wäre der Hammer, es fehlt ein würdiger Abschluss.
Wäre irgendwie schon interessant zu wissen, wie sie diese Storyline zu Ende bringen. 👀
Ja, gerade die Klonthematik fand ich ganz cool.
Hab mir erst Star Wars Outlaws rausgelassen. Freu mich drauf das endlich zu starten
Kotor 3
…..Ende….
Ein Mix aus allen Star Wars games
Mit dem kompletten Star Wars Universum 😁
Team Openworld RPG, aber eigentlich Kotor 3 und ich drücke die Daumen für das Quantic Dreams Game, das könnte storytechnisch so groß werden.
Republic Commando 2
Kotor Remake.
Ansonsten bin ich nicht sonderlich heiß auf eins.