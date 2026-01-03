XboxDynasty: Mehr Games, mehr News, mehr Gewinnspiele, mehr Power für euch

XboxDynasty 2026 wird noch besser – und das aus gutem Grund! Im neuen Jahr werden wir richtig einen raushauen, denn wir feiern gleich mehrere fette Jubiläen: 25 Jahre Xbox (USA), 24 Jahre Xbox (DE) und 23 Jahre XboxDynasty.de. Wenn das kein Grund ist, ordentlich aufzudrehen, dann wissen wir auch nicht.

Natürlich bleiben die monatlichen Gewinnspiele fester Bestandteil, aber das ist längst nicht alles. Obendrauf kommen zusätzliche Bonus-Gewinnspiele, bei denen euch dicke, fette Pakete mit richtig starken Preisen erwarten. Hier geht es nicht um Kleinkram – besondere Herausforderungen inklusive, damit sich der Einsatz auch lohnt.

Ein echtes Highlight bleibt die XboxDynasty Fanbox, die ihr jeden Monat gewinnen könnt.

Dank unserer Partnerschaft mit Microsoft Deutschland wurde die Fanbox noch einmal deutlich aufgewertet. Neben dem bekannten XboxDynasty T-Shirt, Kugelschreiber und der XboxDynasty Kaffeetasse gibt es jetzt Xbox-Socken und ein weiteres Xbox-T-Shirt obendrauf. Ja, ihr habt richtig gelesen: krass geniale grüne Xbox-Socken und ein schickes Xbox-Shirt – jeden Monat, das ganze Jahr über, exklusiv für euch auf XboxDynasty on top!

Aber keine Sorge: XboxDynasty ist und bleibt mehr als nur Gewinnspiele – auch wenn wir 2026 wirklich ordentlich raushauen werden – natürlich versorgen wir euch weiterhin mit aktuellen News, Tests, Vorschauen, Livestreams, Gameplay-Videos und Informationen.

Gleichzeitig stellen wir uns breiter auf, genau wie Microsoft mit der Xbox. Wir sind jetzt bspw. auch auf TikTok zu finden und ihr bekommt auf XboxDynasty.de von uns ab sofort mehr Gaming-News aus der gesamten Gaming-Welt – und darüber hinaus auch Kino-, Serien- und TV-Themen, sofern sie für Gamer spannend sind.

Kurz gesagt: Mehr Gaming-Inhalte, mehr Abwechslung, mehr XboxDynasty. 2026 wird hoffentlich ein Xbox-Jubel-Jubiläum – und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin diesen Weg gemeinsam mit uns geht.