XboxDynasty: Mehrspieler oder Singleplayer – Welches Team seid ihr?

Die Spielerwelt boomt, Live-Service- und Multiplayer-Spiele sind überall – aber laut aktueller Umfrage setzen viele immer noch auf klassische Singleplayer-Erlebnisse.
Jetzt seid ihr gefragt: Wofür schlägt euer Herz beim Zocken?
- Team Singleplayer: Story, Atmosphäre und epische Abenteuer – ihr taucht lieber alleine in Spielewelten ab und genießt jede Minute.
- Team Multiplayer: Action, Taktik und Teamwork – ihr liebt es, mit oder gegen andere zu spielen und euch ständig neuen Herausforderungen zu stellen.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr – Solo-Abenteurer oder Multiplayer-Champions? Haut es in die Kommentare und verratet uns, was ihr lieber spielt.
50/50 kommt aufs Spiel immer an