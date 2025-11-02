XboxDynasty: Nur noch zwei Monate im Jahr 2025 – welche Spiele stehen noch auf eurer Wunschliste?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber die Release-Liste hat noch einiges in petto! Zwei Monate bleiben, um neue Welten zu erkunden, Achievements zu jagen und vielleicht noch das eine oder andere Highlight mitzunehmen.
Also, XboxDynasty-Community: Welche kommenden Spiele stehen 2025 noch ganz oben auf eurer Wunschliste?
Freut ihr euch auf große Blockbuster, neue Überraschungen im Xbox Game Pass oder vielleicht ein lang ersehntes Indie-Spiel? Teilt eure Favoriten in den Kommentaren – und sagt uns, welches Game für euch der krönende Abschluss des Jahres wird!
Freu mich schon auf yakuza kiwami 1 und 2 😅✌🏻 ansonsten bin ik jut versorgt 🐙
Warte jetzt noch auf anno 117. Ansonsten nix mehr bin ausgelastet mit bf6 und arc raiders.
Würde gerne dieses Jahr noch folgende Spiele beenden: Nioh 1, DaysGone Remaster, Alan Wake 2, Battlefield 6 Kampagne.
Gespielt wird natürlich Battlefield 6 Multiplayer / Redsec (bin wieder so dermaßen süchtig)
Und Party Games weiter wie Mario Kart World, Party Rabbids, Schlümpfe Village Party und evtl. kauf ich mir noch Lego Party.
Power Wash Simulator 1 ist auch noch auf meiner Liste.
Avatar zähle ich für dieses Jahr nicht mehr dazu, wenn Ende des Jahres die Thirdperson Perspektive kommt.
Ansonsten klar, habe ich ne fette fette pile of shame.