XboxDynasty: Nutzt ihr Free Play Days oder zeitlich begrenzte Free Trials überhaupt?

Nutzt ihr Free Play Days oder zeitlich begrenzte Free Trials überhaupt? Jedes Wochenende gibt es neue Spiele zum kostenlosen Ausprobieren – doch wie sieht es bei euch aus?
Team Ja, regelmäßig: Perfekt, um neue Spiele zu testen.
Team Ab und zu: Nur wenn mich ein Titel wirklich interessiert.
Team Selten: Meist fehlt die Zeit oder die Lust.
Team Nie: Ich spiele lieber direkt Vollversionen.
Also, XboxDynasty-Community: Wie steht ihr zu Free Play Days und Free Trials?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
17 Kommentare
Team Nie: Gar keine Zeit für sowas.
Team ab und zu 😅✌🏻 aber nur wenn Interesse vorhanden ist
Team Nie
Bin zeitlich ausgelastet mit meinen Games die ich besitze.
Nä
Ich gehöre zu Team Nie
Ich zocke gerne mal was an, aber so oft sind da auch keine interessanten Titel bei und mittlerweile hab ich auch schon 2 mal vergeblich auf Titel gewartet, die angeblich antestbar sein sollten.
Selten. Liegt aber am Angebot. Selten was dabei, dass mich interessiert.