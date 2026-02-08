XboxDynasty: Nutzt ihr Free Play Days oder zeitlich begrenzte Free Trials überhaupt?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty-Community-Umfrage: Nutzt ihr Free Play Days oder zeitlich begrenzte Free Trials überhaupt?

Nutzt ihr Free Play Days oder zeitlich begrenzte Free Trials überhaupt? Jedes Wochenende gibt es neue Spiele zum kostenlosen Ausprobieren – doch wie sieht es bei euch aus?

Team Ja, regelmäßig: Perfekt, um neue Spiele zu testen.

Team Ab und zu: Nur wenn mich ein Titel wirklich interessiert.

Team Selten: Meist fehlt die Zeit oder die Lust.

Team Nie: Ich spiele lieber direkt Vollversionen.

Also, XboxDynasty-Community: Wie steht ihr zu Free Play Days und Free Trials?