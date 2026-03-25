XboxDynasty: Plattformkrieg 2026: Hand aufs Herz – Wo spielt ihr aktuell am meisten?

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Xbox, PlayStation, Nintendo oder PC – welches Lager wählt ihr im Jahr 2026?

Jede Woche bringen wir die XboxDynasty-Community zusammen, um über die heißesten Gaming-Themen zu diskutieren. Diese Woche wird es richtig provokant: Der Plattformkrieg ist in vollem Gange!

Also, Hand aufs Herz: Wo verbringt ihr aktuell die meiste Zeit vor dem Bildschirm?

Während einige fest zu Xbox oder PlayStation stehen, gibt es auch Spieler, die auf Nintendo setzen oder am PC zocken. Und dann sind da noch die Allrounder, die auf überall ein bisschen setzen.

  • Team Xbox – Game Pass, exklusive Titel, volle Konsolenpower.
  • Team PlayStation – Große AAA-Exklusives, Story-Erlebnisse und starke Marken.
  • Team Nintendo – Kreative Spiele, Nintendo-Klassiker und familiärer Spaß.
  • Team PC – Maximum Performance, Mods, Multiplayer ohne Limits.
  • Team überall ein bisschen – Keine Bindung, Hauptsache zocken!

Also, XboxDynasty-Community: Wo steht ihr im Plattformkrieg 2026 – und warum? Kommentiert, diskutiert, verteidigt euer Lager – wir wollen eure Meinung hören!

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134 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. LaktoseLarry 6520 XP Beginner Level 3 | 25.03.2026 - 17:41 Uhr

    Mainplattform ist der PC, die Series X wird selten noch angeschmissen aber kommt ab und an mal vor. Plattformkriege sind für kleine Kinder.

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  2. Schwammlgott 64115 XP Romper Stomper | 25.03.2026 - 17:58 Uhr

    Ziemlich ausgeglichen XBox und Switch 2 bei mir…bei der Switch hat mich zurzeit ein Retro-Spiel im Bann: Zelda-Minish Cap
    Bei XBox ist’s Helldivers 2

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