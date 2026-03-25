XboxDynasty: Plattformkrieg 2026: Hand aufs Herz – Wo spielt ihr aktuell am meisten?

Jede Woche bringen wir die XboxDynasty-Community zusammen, um über die heißesten Gaming-Themen zu diskutieren. Diese Woche wird es richtig provokant: Der Plattformkrieg ist in vollem Gange!

Also, Hand aufs Herz: Wo verbringt ihr aktuell die meiste Zeit vor dem Bildschirm?

Während einige fest zu Xbox oder PlayStation stehen, gibt es auch Spieler, die auf Nintendo setzen oder am PC zocken. Und dann sind da noch die Allrounder, die auf überall ein bisschen setzen.

Team Xbox – Game Pass, exklusive Titel, volle Konsolenpower.

– Game Pass, exklusive Titel, volle Konsolenpower. Team PlayStation – Große AAA-Exklusives, Story-Erlebnisse und starke Marken.

– Große AAA-Exklusives, Story-Erlebnisse und starke Marken. Team Nintendo – Kreative Spiele, Nintendo-Klassiker und familiärer Spaß.

– Kreative Spiele, Nintendo-Klassiker und familiärer Spaß. Team PC – Maximum Performance, Mods, Multiplayer ohne Limits.

– Maximum Performance, Mods, Multiplayer ohne Limits. Team überall ein bisschen – Keine Bindung, Hauptsache zocken!

Also, XboxDynasty-Community: Wo steht ihr im Plattformkrieg 2026 – und warum? Kommentiert, diskutiert, verteidigt euer Lager – wir wollen eure Meinung hören!