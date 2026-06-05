XboxDynasty: Sammelt ab soforf wieder doppelte XD-XP

Aufgepasst: Es gibt wieder doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei dem aktuellen XboxDynasty-Monatsgewinnspiel verbessern? Und euch dazu noch eure Gewinnchance beim Starfield Mega-Paket-Gewinnspiel sichern?

Dann aufgepasst! Ab sofort könnt ihr mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen doppelte XD-XP abstauben.

Doch damit nicht genug, denn es gibt wieder den Besucher-Bonus mit 10 XD-XP für alle eingeloggten Mitglieder in einem bestimmten Zeitintervall.

Richtig viele Punkte gibt es jetzt mit jedem Kommentar. Anstatt 20 XP gibt es 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikeln, Vorschauen und vielem mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests!

Also nutzt die heiße Summer-Showcase-Saison und sammelt fleißig XD-XP.