XboxDynasty: Sammelt ab soforf wieder doppelte XD-XP

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei dem aktuellen XboxDynasty-Monatsgewinnspiel verbessern? Und euch dazu noch eure Gewinnchance beim Starfield Mega-Paket-Gewinnspiel sichern?
Dann aufgepasst! Ab sofort könnt ihr mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen doppelte XD-XP abstauben.
Doch damit nicht genug, denn es gibt wieder den Besucher-Bonus mit 10 XD-XP für alle eingeloggten Mitglieder in einem bestimmten Zeitintervall.
Richtig viele Punkte gibt es jetzt mit jedem Kommentar. Anstatt 20 XP gibt es 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikeln, Vorschauen und vielem mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests!
Also nutzt die heiße Summer-Showcase-Saison und sammelt fleißig XD-XP.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Viel Spaß beim Punktesammeln
Dann lets go
Yeah Lets go
Schön. Die letzte Aktion ist gefühlt Ewigkeit her. Liegt wahrscheinlich an Crimson Desert. Ich kann die Zeit förmlich vor mir vorbeifliegen sehen.
Viel Erfolg beim Punktesammeln allen!
Mädels und Jungs > rein in die Tasten, raus mit den Meinungen