XboxDynasty: Sammelt ab sofort wieder doppelte XD-XP

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55 Kommentare AddedMitdiskutieren
Yeah ab geht’s
Habe heute leider wenig Zeit dafür. Aber da steht „ab sofort“ und ich sehe keinen Zeitraum. Also für immer? 🤔
@Z0RN
😁 ab sofort und Ende, wenn vorbei.
Oh. Cool. Also Vollgas ✒️
Wer braucht schon Gamerscore, wenn’s hier XP gibt? 😁
Sehr Sehr schön, die doppelten Xp helfen immer sehr gut
Dankeschön dafür 😎👍🏻