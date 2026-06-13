XboxDynasty: Sammelt ab sofort wieder doppelte XD-XP

55 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Aufgepasst: Es gibt wieder doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei dem aktuellen XboxDynasty-Monatsgewinnspiel verbessern? Und euch dazu noch eure Gewinnchance beim Starfield Mega-Paket-Gewinnspiel sichern?

Dann aufgepasst! Ab sofort könnt ihr mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen doppelte XD-XP abstauben.

Anstatt 20 XP gibt es 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikeln, Vorschauen und vielem mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests!

Also nutzt die Zeit und sammelt fleißig XD-XP.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

55 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Duck-Dynasty 186305 XP Battle Rifle Master | 13.06.2026 - 16:46 Uhr

    Habe heute leider wenig Zeit dafür. Aber da steht „ab sofort“ und ich sehe keinen Zeitraum. Also für immer? 🤔
    @Z0RN

    0

Hinterlasse eine Antwort