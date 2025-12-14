XboxDynasty: Sammelt heute doppelte XD-XP für den Adventskalender

Aufgepasst: Nur heute gibt es doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei den aktuellen Xboxdynasty Adventskalender Gewinnspielen verbessern? Dann könnt ihr heute mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen noch einmal doppelte XD-XP abstauben.

Anstatt 20 XP gibt es bis heute Abend 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikeln, Vorschauen und vielem mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests! Also haut in die Tasten und sichert eure Teilnahme bei folgenden Gewinnspielen:

Sammelt vom 12.12 bis zum 14.12 mindestens 500 XD-XP

Sammelt vom 8.12. bis zum 14. Dezember 2025 mindestens 2000 XD-XP und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Sammelt vom 6.12. bis zum 20. Dezember 2025 mindestens 3000 XD-XP und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Sammelt vom 14.12 bis zum 17.12 mindestens 500 XD-XP

Sammelt heute 5 Kommentare in 5 unterschiedlichen News des Tages.

  1. Kenty 233870 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.12.2025 - 16:48 Uhr

    Steile Aktion. Wollte gerade Schluss machen für heute, aber vielleicht findet sich ja noch eine saftige Haarspaltereidiskussion! 🤣

    • Z0RN 494880 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.12.2025 - 17:04 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Dafür musst du erstmal jemand finden, mit Haare auf’m Kopf…ich bin raus. 😉

