XboxDynasty: Letzte Chance: Sammelt heute doppelte XD-XP für zwei Gewinnspiele

32 Autor: , in News / XboxDynasty
Aufgepasst: Nur heute gibt es noch einmal wenige Stunden doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei dem aktuellen Xboxdynasty-Monats-Gewinnspiel verbessern und auch beim Wochenend-Gewinnspiel?

Dann könnt ihr heute mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen noch einmal doppelte XD-XP abstauben. Aber nur wenige Stunden!

Anstatt 20 XP gibt es bis heute Abend noch einmal 40 XP auf alle Kommentare zu News, Tests, Vorschauen und vieles mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests!

Sichert euch jetzt noch schnell eure Teilnahme an den folgenden beiden Gewinnspielen, die in knapp vier Stunden beendet werden.

32 Kommentare Added

  2. DanSanAliaMi 66360 XP Romper Domper Stomper | 30.11.2025 - 21:35 Uhr

    Oh zu spät gesehen. Tag ist ja schon fast um. Trotzdem danke für die Möglichkeit um schneller zu sammeln

    0
  4. Aragonas 7615 XP Beginner Level 4 | 30.11.2025 - 22:40 Uhr

    Wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, gibts jetzt aber nicht mehr die 40/Post

    0

