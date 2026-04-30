XboxDynasty: Sammelt heute noch einmal doppelte XD-XP

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24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann man nochmal ein paar Punkte mitnehmen. Danke für die Aktion.
GG auf gehts…
Wie kann ich denn sehen, wie viele Punkte ich in den letzten vier Wochen gesammelt habe? Sorry, falls die Frage dümmlich daherkommt und mir 40 XP einbringt, aber eure Antwort macht euch immerhin ebenso um 40 XP reicher 😀
Auf geht’s Vamos
Werde angreifen.😎🫡
Aus gegeben Anlass: Wo ist die Marathon News.
Hahaha 🤣
Da wird es nicht mehr viel News geben 😉
Können nicht genug Nachrichten dazu kommen 🤣.
Jeden Tag aktuell eine … 👍😎
Coole Aktion wie immer. Diesmal denke ich das einige die 10000 Punkte erreicht haben . Hab es ja oft genug Aktionen hierfür
Feine Sache 🙂
So viele Doppel XP Events…am Samstag/Sonntag kommt sicher noch eins.
Top!