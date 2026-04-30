XboxDynasty: Sammelt heute noch einmal doppelte XD-XP

Aufgepasst: Es gibt wieder doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei dem aktuellen XboxDynasty-Monatsgewinnspiel verbessern, das heute endet? Und euch dazu noch eure Gewinnchance beim Crimson Desert Collector’s Edition-Gewinnspiel sichern?

Dann aufgepasst! Ab sofort könnt ihr mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen doppelte XD-XP abstauben.

Anstatt 20 XP gibt es 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikeln, Vorschauen und vielem mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests, aber nur wenige Stunden, also schnell mitmachen!