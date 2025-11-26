XboxDynasty: Sammelt heute wieder doppelte XD-XP

Aufgepasst: Nur heute gibt es doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei dem aktuellen Xboxdynasty Monatsgewinnspiel verbessern? Dann könnt ihr heute mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen noch einmal doppelte XD-XP abstauben.

Anstatt 20 XP gibt es bis heute Abend 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikel, Vorschauen und vieles mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests!