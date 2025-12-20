XboxDynasty: Sammelt nur heute doppelte XD-XP für den Adventskalender

Aufgepasst: Nur heute gibt es doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei den aktuellen Xboxdynasty Adventskalender Gewinnspielen verbessern?

Dann könnt ihr heute mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen noch einmal doppelte XD-XP abstauben.

Anstatt 20 XP gibt es bis heute Abend 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikeln, Vorschauen und vielem mehr.

Dies gilt auch für ältere News und Tests!

Also haut in die Tasten und sichert eure Teilnahme bei folgenden Gewinnspielen:

Sammelt vom 6.12. bis einschließlich heute, 20. Dezember 2025, mindestens 3000 XD-XP und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Und sammelt heute 5 Kommentare in 5 unterschiedlichen News des Tages für eine Gewinnchance auf folgende Preise:

3x Atomfall – Complete Edition im Wert von jeweils 93,99 €

1x Firefighting Simulator: Ignite + Merchkit Rucksack Flamie Plüschi Multitool Pins Firefighting Simulator Xbox physische Box

3x Firefighting Simulator: Ignite

Doch es gibt noch mehr zu gewinnnen:

Sammelt vom 15.12. bis zum 21. Dezember 2025 mindestens 2000 XD-XP und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.