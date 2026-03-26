XboxDynasty: Sammelt nur heute wieder doppelte XD-XP

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84 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist natürlich super. Jetzt brauche ich nur noch genug kontroverse Themen, unter die ich genug Kommentare setzen kann.
Crimson Desert hat im deutschen Steam Store schon die 82% Gefallen erreicht. Weltweit sind es 77%.
Marathon ist abgestürzt und unter 40T in der Spitze als Spielerzahl gelandet. Das könnte jetzt noch schneller abflachen.
Wir könnten uns auch einfach über Konsolenhardware kloppen.
So eine feste Schlägerei bringt viele XP 🤣
Das stimmt natürlich. Die Okama Gamesphere könnte mal wieder ein Comeback erleben. Oder die Chinesen bringen einfach ne eigene Konsole auf den Markt, statt nur PS, Switch und Xbox zu bauen.
Wenn die Chinesen auf Konsolen stehen würden, hätten die Altvorderen ein Problem.
Die spielen aber PC. China spielt da eine zentrale Rolle im Wachstumsmarkt.
Bin gespannt, wie die dort die Helix annehmen.
Die Rolle von China wurde mir auch erst so richtig bewusst, als ich das Video von Maurice Weber über die Gaming Krise gesehen habe. Davor habe ich das als Nebenerscheinung wahrgenommen. Also dass Black Myth in China so übertrieben viele Spieler hatte.
Spannend wird, ob westliche Entwickler auch diesen Markt erobern wollen. Das würde nicht zwingend Gutes für uns bedeuten, da am Ende deren Partei entscheiden könnte, was wir spielen.
Stimmt. Das Video vom Weber wollte ich auch noch mal schauen.
Blöde ist der ja mal nicht.
Ich bin eigentlich so gar kein Youtube-Gucker. Aber ich hab immer mal wieder Zugfahrten über 1 oder 2 Stunden. Dann lass ich so was gerne nebenbei als Hörbuch laufen. Beim Weber mag ich, dass er wirklich fundiert arbeitet und auch was tiefer gräbt.
🤣 Bester Sarkasmus in Reinform.
Für dumm halte ich den tatsächlich nicht. Auch wenn er auf mich arrogant wirkt und mit seinem Arbeitgeber in einer Meinungsbildungsmaschine sitzt.
Viel habe ich von ihm allerdings noch nicht gesehen da ich das Format meistens meide, daher kann ich mich auch täuschen. 🤔
So gehört sich das auch mit Crimson Desert und Marathon. Jeder der schon ein paar Jahre im Gaming unterwegs ist konnte das mit Marathon absehen …
Bei Crimson Desert war ich anfangs noch etwas skeptisch, ob sie wirklich die Kurve kriegen. Aber die Koreaner zeigen einfach mal wieder, dass es sich lohnt, auf Kunden zu hören. Das würde ich für manchem westlichen Entwickler auch wünschen.
Ja. Der Todd arbeitet für sein in der Jugend verletztes Ego.
„Who’s laughing now?“
Bestes Beispiel der letzten Zeit ist Space Marine 2. Die haben den Gamern genau das gegeben was sie auch wollten … hat sich dadurch sehr gut verkauft und wurde von so manchem vorgeblichen „Fachjournalisten“ gehasst. Well done.
Crimson Desert hat von IGN auch nur 6/10 bekommen. Aber gut, denen hat Dragon Age Vailguard mit einer 9/10 einfach besser gefallen. Gamer können daran aber gut sehen, welche Medien sie konsumieren sollten.
Ja. IGN & Co schaufeln sich Ihr eigenes Grab. Und die waren mal vor langer Zeit echt gut …
Prinzipiell kannst Du aktuell alle die dem Bungie Aufruf gefolgt sind auf Ignore setzen.
Coole Aktion mal wieder von euch! 🙂
Siehste, @Z0RN, ich „mech’er“ doch nicht immer 😀
Die 10k knacken wir …
Also ich auf jeden Fall 😉
Davon gehe ich aus 😀
Auf jeden Fall ^^
Nur 77x am Tag? ☝️😆
Da hast du dich aber verzählt. Es sind 76x 🤣
Hab Nachsicht mit mir! 😂
😁👍🏻
auf auf ins Gefecht !! schwingt die Feder..
Eine schöne Sache.
Cool!
Leider gibt es momentan eher weniger Themen die mich in Sachen Gaming interessieren…ich versuche aber trotzdem ein paar Kommentare zu verfassen.
Wir ballern doch schon NEWS ohne Ende und heute Abend geht’s noch mit dem Xbox-Partner-Event weiter. 😉
Feine Aktion 👍🏻
Yeah danke
Hm, heud immer noch keine Marathon News 😑
Man sollte halt kein totes Pferd aufsatteln …
Aber es macht doch so viel Spaß, weil man da mit Zahlen um sicher werfen kann und andere das immer nicht so toll finden 🤪🤣
Stimmt. Und man kann XP Punkte en Masse sammeln …