XboxDynasty: Sammelt nur heute wieder doppelte XD-XP

Aufgepasst: Es gibt wieder doppelte XD-XP auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Nutzt eure einmalige Chance und sammelt XD-XP!

Ihr möchtet eure Gewinnchance bei dem aktuellen XboxDynasty-Monatsgewinnspiel verbessern? Und euch dazu noch eure Gewinnchance beim Starfield Mega-Paket-Gewinnspiel sichern?

Dann aufgepasst! Ab sofort könnt ihr mit euren Kommentaren zu allen Beiträgen doppelte XD-XP abstauben.

Anstatt 20 XP gibt es 40 XP auf alle Kommentare zu News, Testartikeln, Vorschauen und vielem mehr. Dies gilt auch für ältere News und Tests!

Also nutzt die Zeit und sammelt fleißig XD-XP.