XboxDynasty: Singleplayer oder Multiplayer – was spielt ihr am liebsten?

Hier ist eine neue XboxDynasty Community Umfrage: Singleplayer oder Multiplayer – was spielt ihr am liebsten?

Manchmal will man einfach alleine losziehen, die Story genießen und stundenlang in fremde Welten abtauchen. Und manchmal braucht man die volle Eskalation: Freunde im Voice-Chat, Feinde auf der Karte und Chaos auf dem Bildschirm. Oder?

Also, XboxDynasty-Community – wo seid ihr zu Hause?

Team Singleplayer: Story, Atmosphäre und volle Konzentration – ganz ohne „Ey, warum bist du schon wieder down?!“

Story, Atmosphäre und volle Konzentration – ganz ohne „Ey, warum bist du schon wieder down?!“ Team Multiplayer: Gemeinsam schwitzen, fluchen und feiern – weil Siege einfach mehr Spaß machen, wenn man sie teilen kann.

Schreibt es in die Kommentare – und verratet uns gerne auch euer aktuelles Lieblingsspiel in diesem Modus.