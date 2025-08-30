XboxDynasty: Singleplayer oder Multiplayer – was spielt ihr am liebsten?

Manchmal will man einfach alleine losziehen, die Story genießen und stundenlang in fremde Welten abtauchen. Und manchmal braucht man die volle Eskalation: Freunde im Voice-Chat, Feinde auf der Karte und Chaos auf dem Bildschirm. Oder?
Also, XboxDynasty-Community – wo seid ihr zu Hause?
- Team Singleplayer: Story, Atmosphäre und volle Konzentration – ganz ohne „Ey, warum bist du schon wieder down?!“
- Team Multiplayer: Gemeinsam schwitzen, fluchen und feiern – weil Siege einfach mehr Spaß machen, wenn man sie teilen kann.
Schreibt es in die Kommentare – und verratet uns gerne auch euer aktuelles Lieblingsspiel in diesem Modus.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei mir sind auch auch so 80/20.
Team Singleplayer 😅 multiplayer nur daheem auf der Couch mit den kidz ✌🏻 und der Frau 😅 geh och jedes Jahr noch zu ner LAN, da gibbet jenuch multiplayer Stunden 🐙
Kommt drauf an. Wenn man wen hat, mit dem man gute Coop Games zusammen spielen kann, super gern. Gibt leider zu viele, wo ich niemanden habe, der die Games zockt oder das Commitment hat es länger/regelmäßig zu spielen. Zu viele meiner Freunde haben andere Interessen an Games oder mittlerweile Familie und keine Zeit 🙁
Daher zwangsweise 90:10 Single:Coop
50/50 würde ich sagen, vielleicht minimal mehr SP. Und ich versuche keine MP-Games mehr zu zocken, bei denen ich mich nur aufrege. Dafür ist mir meine Zeit mittlerweile zu schade.
60% single player und 40% multiplayer bei mir. Wird aber immer weniger umso älter ich werde.
Ich spiele beides aber überwiegend dann doch Singleplayer
Singleplayer, Hauptsache gute Story Games, oft Action Adventures und RPGs, aber auch andere Genres. Selten Multiplayer, nie mehr als ein/ zwei Titel im Jahr für begrenzte Zeit. Bei Singleplayer sind es 1-2 pro Monat.
Früher viel Multiplayer, aber mittlerweile nur noch Single Player.