XboxDynasty: Sollte die Zeitumstellung auch hier abgeschafft werden?

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage möchten wir von euch wissen, ob man die Zeitumstellung abschaffen sollte.

Heute gibt es einmal etwas anderes in der XboxDynasty-Community-Umfrage. Und zwar möchten wir von euch wissen, ob ihr für eine Abschaffung der Zeitumstellung seid oder nicht.

Jedes Jahr wird in Deutschland zweimal an der Uhr gedreht und immer mehr Länder schaffen genau das wieder ab. Anstatt Strom oder Ähnliches zu sparen, haben Studien und Bürgerumfragen in anderen Ländern ergeben, dass viele Menschen unter dieser Zeitverschiebung leiden.

Die Tage werden nicht nur länger (oder kürzer), sondern der Schlafrhythmus wird durcheinander gebracht und Müdigkeit, Kopfschmerzen und eine innerliche Unruhe macht sich breit. Eine Art „kleiner Jetlag“ wird bei vielen Menschen beobachtet.

Am 26. Oktober 2024 fand bspw. in der Ukraine die letzte Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit statt. Auch hier nennt man gesundheitliche Gründe für die Bürger, wie der Merkur berichtet.



Also: Sollte die Zeitumstellung auch hierzulande abgeschafft werden? Macht euch die Zeitumstellung auch zu schaffen oder geht das spurlos an euch vorbei?

Zeitumstellung abschaffen? Ja oder Nein?



Postet in den Kommentaren, ob ihr für eine Abschaffung der Zeitumstellung seid oder nicht, und diskutiert mit anderen Mitgliedern.