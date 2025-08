XboxDynasty: Soundfrage des Jahres: Headset oder Surround-Anlage?

Autor:, in / XboxDynasty

Ihr schleicht durchs düstere Lagerhaus, hört leises Knirschen hinter euch – und dann: BAM! Jumpscare deluxe. Aber Moment: Wie habt ihr das eigentlich gehört?

Durch das enge Headset direkt ins Gehirn gedröhnt? Oder mit voller Wucht aus der Surround-Anlage, dass selbst der Nachbar im dritten Stock zusammengezuckt ist?

Soundfrage des Jahres: Headset oder Surround-Anlage?

Team Headset, ihr steht auf maximalen Fokus. Jeder Schritt, jeder Nachlade-Klick kommt direkt und unverfälscht in eure Ohrmuschel. Keine Ablenkung, kein Hall – nur ihr und der Sound. Außerdem: Niemand beschwert sich über Explosionen um 2 Uhr nachts. Win-Win.

Team Surround, ihr wollt Kino – keine Konferenzschaltung. Ihr steht auf Wucht, Breite und Bass im Magen. Wenn der Sound durchs Zimmer wandert, seid ihr mittendrin statt nur dabei. Nachteil: Eure Mitbewohner kennen mittlerweile alle Dialoge aus The Witcher – und das in drei Sprachen.

Also, XboxDynasty-Community: Wie hört ihr euer Game? Nah dran am Trommelfell oder raumfüllend bis zur Wandtapete? Schreibt in die Kommentare, diskutiert mit – und denkt daran: Gute Gegner hört man kommen. Schlechte auch – mit genug Bass.