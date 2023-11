XboxDynasty: Team sucht weiterhin News-Schreiber, Spieletester, YouTuber und Streamer

Image: (Photo by Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images)

Liebe Leserinnen und Leser, auch im Jahr 2023 suchen wir tatkräftige Unterstützung in der XboxDynasty Redaktion.

Wenn ihr euch also vorstellen könnt, euer Können & Wissen in eurer Freizeit mit der XboxDynasty Community zu teilen, dann bewerbt euch jetzt. Egal, ob ihr der „Dark Master“ in Call of Duty oder der Ballkönig von FIFA seid – wir suchen jemanden wie dich, der unser Team unterstützt.

Die XboxDynasty Redaktion sucht Verstärkung in folgenden Bereichen:

News

News am Wochenende

News zu favorisierten Spielen

Spieletests

Indie-Spieletests

YouTube (Capture, Let’s Plays, Lösungen und mehr)

Grafiker

Video-Cutter

Twitch-Streams

In allen Bereichen ist ein geübter Umgang mit einem PC, Spaß am Schreiben und eine tägliche Motivation in der eigenen Freizeit ein Muss. Wer sich bewirbt, sollte dies unbedingt beachten. Eine Bezahlung ist auf Anfrage möglich.

Der Aufgabenbereich auf XboxDynasty kann nach einer kurzen Einarbeitungszeit ganz simpel selbstständig von zu Hause aus erledigt werden. Falls wir dein Interesse wecken konnten, würden wir uns über eine kompakte Bewerbung an t.schulte [AT] xboxdynasty.org sehr freuen. Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, melden wir uns nach einer kurzen Bearbeitungszeit persönlich bei dir.

Wir freuen uns über jede ernst gemeinte Bewerbung und hoffen, dich schon bald in unserem Team begrüßen zu dürfen.

Wer sich für einen Posten auf XboxDynasty.de nicht unbedingt angesprochen fühlt, der kann trotzdem helfen und diese Meldung mit Freunden und Bekannten teilen, damit wir auf mehr Unterstützung hoffen können.

Euer XboxDynasty Team!