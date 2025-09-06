XboxDynasty: Umfrage: Couch oder Gaming-Stuhl – wo sitzt ihr beim Zocken?

Jeder von uns hat seinen ganz eigenen „Thron“, wenn es ans Spielen geht. Doch die Frage ist: Wie macht ihr es euch bequem?
- Team Couch: Füße hoch, Controller in der Hand und maximaler Chillfaktor. Perfekt für lange Sessions – zumindest solange man nicht irgendwann im Polster versinkt.
- Team Gaming-Stuhl: Rücken gerade, Headset auf, volle Konzentration. Ihr seid bereit für den nächsten Ranked-Match-Marathon und habt Ergonomie auf eurer Seite.
Also, XboxDynasty-Community: Wo sitzt ihr, wenn es ernst wird – Couchpotato oder Stuhlkrieger?
32 Kommentare
Team Couch natürlich👌
Gamingstuhl, aber trotzdem Füße hoch, weil Fußbank: )
Find ich bequemer, weil kann Rückenlehne zurück stellen, das kann mein Sessel nicht
Oh ja! Ein Fusshocker macht das Gaming Stuhl noch bequemer. Schön die Füsse strecken und zocken. 🙂
Auf dem Gymnastikball.
Massagesessel 😬😁
Couch. Allerdings bin ich, momentan am überlegen, ob ich mir einen Sessel gönne.
Eigentlich immer lieber auf der Couch,es sei denn im Wohnzimmer ist zuviel los dann geht’s ins zockerzimmer aufn Gamingstuhl 🤷🏻♂️
so siehts aus 😀
Team S-Bahn, ich zocke nur mit der Switch mobil.
Okay, das war nicht ernst gemeint. Team Schreibtischstuhl 🙂
Team Couch für mich …. aber es hat auch was mal an seinem Schreibtisch zu hocken. xD Das ist dann praktisch der Urlaub und bietet den Tapetenwechsel. xD
Da bin ich zu 100% im Team-Couch🎮😎👌.
Team Couch mit Tendenz zum Boden oder och ma stehen 😅✌🏻