XboxDynasty: Umfrage: Couch oder Gaming-Stuhl – wo sitzt ihr beim Zocken?

XboxDynasty Community-Umfrage und Diskussionsrunde: Couch oder Gaming-Stuhl – wo sitzt ihr beim Zocken?

Jeder von uns hat seinen ganz eigenen „Thron“, wenn es ans Spielen geht. Doch die Frage ist: Wie macht ihr es euch bequem?

Füße hoch, Controller in der Hand und maximaler Chillfaktor. Perfekt für lange Sessions – zumindest solange man nicht irgendwann im Polster versinkt. Team Gaming-Stuhl: Rücken gerade, Headset auf, volle Konzentration. Ihr seid bereit für den nächsten Ranked-Match-Marathon und habt Ergonomie auf eurer Seite.

Also, XboxDynasty-Community: Wo sitzt ihr, wenn es ernst wird – Couchpotato oder Stuhlkrieger?