XboxDynasty: Umfrage: Ihr dürft ein Spiel vom Xbox Developer Direct jetzt spielen – welches wäre es?

XboxDynasty Community Umfrage: Stellt euch vor: Ihr dürftet dieses Wochenende ein Spiel vom Xbox Developer Direct spielen – welches wäre es?

Forza Horizon 6: Rasante Rennen, offene Welt und epische Autos – Vollgas garantiert!

Rasante Rennen, offene Welt und epische Autos – Vollgas garantiert! Kiln: Geheimnisvolles Indie-Abenteuer voller Töpfe.

Geheimnisvolles Indie-Abenteuer voller Töpfe. Fable: Nostalgie trifft neues Abenteuer – euer Lieblings-RPG kehrt zurück.

Nostalgie trifft neues Abenteuer – euer Lieblings-RPG kehrt zurück. Beast of Reincarnation: Monster, Chaos und packende Action – nichts für schwache Nerven.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel würdet ihr sofort einwerfen und loszocken?