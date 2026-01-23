XboxDynasty: Umfrage: Ihr dürft ein Spiel vom Xbox Developer Direct jetzt spielen – welches wäre es?

XboxDynasty Community Umfrage: Stellt euch vor: Ihr dürftet dieses Wochenende ein Spiel vom Xbox Developer Direct spielen – welches wäre es?

Stellt euch vor: Ihr dürftet dieses Wochenende ein Spiel vom Xbox Developer Direct spielen – welches wäre es?

  • Forza Horizon 6: Rasante Rennen, offene Welt und epische Autos – Vollgas garantiert!
  • Kiln: Geheimnisvolles Indie-Abenteuer voller Töpfe.
  • Fable: Nostalgie trifft neues Abenteuer – euer Lieblings-RPG kehrt zurück.
  • Beast of Reincarnation: Monster, Chaos und packende Action – nichts für schwache Nerven.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel würdet ihr sofort einwerfen und loszocken?

 

  1. oldGamer 154120 XP God-at-Arms Silber | 23.01.2026 - 16:17 Uhr

    Gar keins.
    Wenns Laune hätte ich keine Lust zu warten bis es endlich mal raus kommt und wenns keine Laune macht kann man sich die Zeit eh sparen 🙂

  2. Toxic Growler 26530 XP Nasenbohrer Level 3 | 23.01.2026 - 16:18 Uhr

    Da ich Rennspiel-mäßig momentan noch ausgestattet bin, definitiv Fable sonst wäre es Horizon

  3. EdgarAllanFloh 113060 XP Scorpio King Rang 2 | 23.01.2026 - 16:18 Uhr

    FH6. Die anderen reizen mich gerade nicht. Das werde ich mir diesmal aber für Steam kaufen.

  9. Robilein 1205150 XP Xboxdynasty Legend Platin | 23.01.2026 - 16:27 Uhr

    Ganz klar Fable Baby. Das war einfach nur beeindruckend was uns da gestern präsentiert wurde. War sehr sehr begeistert und würde es jetzt sofort spielen wenn ich die Wahl hätte.

