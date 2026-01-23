XboxDynasty: Umfrage: Ihr dürft ein Spiel vom Xbox Developer Direct jetzt spielen – welches wäre es?

Stellt euch vor: Ihr dürftet dieses Wochenende ein Spiel vom Xbox Developer Direct spielen – welches wäre es?
- Forza Horizon 6: Rasante Rennen, offene Welt und epische Autos – Vollgas garantiert!
- Kiln: Geheimnisvolles Indie-Abenteuer voller Töpfe.
- Fable: Nostalgie trifft neues Abenteuer – euer Lieblings-RPG kehrt zurück.
- Beast of Reincarnation: Monster, Chaos und packende Action – nichts für schwache Nerven.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel würdet ihr sofort einwerfen und loszocken?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gar keins.
Wenns Laune hätte ich keine Lust zu warten bis es endlich mal raus kommt und wenns keine Laune macht kann man sich die Zeit eh sparen 🙂
Da ich Rennspiel-mäßig momentan noch ausgestattet bin, definitiv Fable sonst wäre es Horizon
FH6. Die anderen reizen mich gerade nicht. Das werde ich mir diesmal aber für Steam kaufen.
FH6 die anderen interessieren mich eher weniger bis gar nicht.
Forza Horizon 6
Auf jeden Fall Forza Horizon 6. Habe da richtig Bock drauf
F A B L E 🙂
Fable All Night Long!
Ganz klar Fable Baby. Das war einfach nur beeindruckend was uns da gestern präsentiert wurde. War sehr sehr begeistert und würde es jetzt sofort spielen wenn ich die Wahl hätte.
Fable natürlich 🙂