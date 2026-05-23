XboxDynasty: Umfrage: In welches Spiel habt ihr die meisten Stunden versenkt?

Jeder hat dieses eine Spiel, das komplett eskaliert ist – eigentlich nur „mal testen“ und plötzlich dreistellige Spielzeit.

Es gibt diese Games, die einen einfach nicht mehr loslassen: Endlos-Multiplayer, riesige Open Worlds oder der klassische „nur noch eine Mission“-Effekt.

Und irgendwann schaut man in die Statistik und merkt: Da sind plötzlich hunderte (oder tausende) Stunden verschwunden.

Umfrage: Euer größter Zeitfresser?

Team 100–200 Stunden: „Schon viel, aber noch überschaubar“

Team 200–500 Stunden: „Okay, das wurde ernst“

Team 500–1000 Stunden: „Ich habe da quasi gewohnt“

Team 1000+ Stunden: „Das ist kein Spiel mehr, das ist ein Lebensabschnitt“

Team Keine Ahnung: „Xbox zeigt mir das lieber nicht“

Also XboxDynasty-Community: In welches Spiel habt ihr unzählige Spielstunden versenkt?