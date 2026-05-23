XboxDynasty: Umfrage: In welches Spiel habt ihr die meisten Stunden versenkt?

Es gibt diese Games, die einen einfach nicht mehr loslassen: Endlos-Multiplayer, riesige Open Worlds oder der klassische „nur noch eine Mission“-Effekt.
Und irgendwann schaut man in die Statistik und merkt: Da sind plötzlich hunderte (oder tausende) Stunden verschwunden.
Umfrage: Euer größter Zeitfresser?
- Team 100–200 Stunden: „Schon viel, aber noch überschaubar“
- Team 200–500 Stunden: „Okay, das wurde ernst“
- Team 500–1000 Stunden: „Ich habe da quasi gewohnt“
- Team 1000+ Stunden: „Das ist kein Spiel mehr, das ist ein Lebensabschnitt“
- Team Keine Ahnung: „Xbox zeigt mir das lieber nicht“
Also XboxDynasty-Community: In welches Spiel habt ihr unzählige Spielstunden versenkt?
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33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann ich nicht genau sagen, habe sehr viel Schlacht um Mittelerde, Star Wars Battlefronts oder auch Halo Wars gezockt, da kratzen sicher ein paar an der vierstelligen Stundenzahl.
World of Warcraft seit der Alpha (2003) bis heute weiterhin am spielen, ab und zu pausen gehabt aber da hab ich SEHR VIEL zeit drin versengt
Ich hab laut xbox app 1100 Stunden bei Dead by Daylight und hatte da 2020 rum angefangen es zu spielen.
Da ich sonst eher singleplayer Games Spiele dürfte da nicht viele andere ran kommen. Skyrim und Fallout vielleicht noch.
Aber hab einige die 100+ haben.
Ich glaube,
Team 1000+ Stunden: „Das ist kein Spiel mehr, das ist ein Lebensabschnitt“
12834 Stunden und 14 Minuten in World of Warships: Legends 🙂
Ist gar nicht so einfach, bei mir.
Denke aber es ist Guildwars 2. Wenn es um ein nicht MMO geht dann mit großer Wahrscheinlichkeit Company of Heroes 2, dicht gefolgt von Warcraft 3.
In dieser Generation definitiv in Starfield gefolgt von Diablo IV.
Lifetime vermutlich in StarCraft II und World of WarCraft.
Nimmt man Halo und GTA als Reihe und nicht als einzelne Games, dann dort auch viel.
Team 1000+ Stunden
1. Warframe seit 2013 mit über 7000 Std
2. The Division 1&2
3. Destiny 1&2
Everquest 2 seit 2004 bis heute keine Ahnung viel Stunden ähm Monate oder Jahre da drin stecken 🙂
Das Coole ist es sind eigentlich immer noch so viele der Leute vom Release am Start .
Team über 1000 Std.
Gears 5 1480 Std
Gears 4 1027 Std.
Gears pop 525
Geras of war 3 vermutlich auch ab die 1000std
Danach kommt irgednwann Diablo 4 mit süßen 300std
Und das ist bei mir nur die Aufstellung von trueachievements von der Zeit
Bin halt ein Gears of war head
Star Wars Galaxies mit 5000+ Stunden. Hätten die Server damals nicht für SWtOR dicht gemacht, würde ich vielleicht heute noch mal reinschauen.
Guild Wars kommt dann wahrscheinlich danach, mit 800+ Stunden oder so.
Gibt da noch andere Spiele wie SWtOR oder Star Trek Online, wo ich hunderte Stunden versenkt habe.
War schon eine wilde Zeit. 😅😅😅