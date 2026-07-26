XboxDynasty: Umfrage: Kaufen oder Abo? Wie spielt ihr eure Spiele am liebsten?

Die Art, wie wir Videospiele konsumieren, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.
Während früher der Kauf eines Spiels praktisch selbstverständlich war, stehen Spielern heute zahlreiche Alternativen zur Verfügung.
Mit Diensten wie dem Xbox Game Pass bekommt ihr Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, ohne jeden einzelnen Titel kaufen zu müssen. Neue Spiele ausprobieren, zwischen verschiedenen Genres wechseln und Titel entdecken, die ansonsten vielleicht nie auf eurem Radar gelandet wären – das Abo-Modell bietet vor allem eines: Auswahl.
Auf der anderen Seite steht der klassische Spielekauf. Ein Spiel aussuchen, bezahlen und anschließend spielen, wann und wie lange man möchte. Besonders bei Lieblingstiteln oder Spielen, mit denen ihr viele Monate verbringt, kann der direkte Kauf weiterhin die bevorzugte Variante sein.
Und natürlich muss es kein Entweder-oder geben. Viele Spieler nutzen ein Gaming-Abo zum Ausprobieren und kaufen zusätzlich diejenigen Spiele, die ihnen besonders gefallen. Deshalb wollen wir es heute von euch wissen:
Wie spielt ihr am liebsten?
- Fast ausschließlich über Game Pass und andere Gaming-Abos
- Ich kaufe meine Spiele lieber
- Eine Mischung aus Abo und Spielekauf
- Ich spiele hauptsächlich Free-to-Play-Titel
- Das entscheide ich bei jedem Spiel neu
Wie hat sich euer Kaufverhalten durch den Xbox Game Pass und andere Abodienste verändert? Kauft ihr heute weniger Spiele als früher oder wollt ihr eure Lieblingsspiele weiterhin besitzen?
Diskutiert mit der XboxDynasty-Community und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.
106 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kaufe lieber digital, daher ist bzw. war der Game Pass für mich nur interessant als es noch sehr günstig erhältlich war.
Nun läuft der Game Pass Mitte nächsten Monats nach 3 Jahren aus und dann war’s das für mich mit dem Abo
Ich kaufe sehr viel weniger durch den Gamepass und dann nur noch in nem Sale.
Mittlerweile kaufe ich wieder nur.
Der GP ist immer noch ein super Angebot für das gebotene, aber er passt nicht mehr zu meinen Spiel-Gewohnheiten. Habe jetzt nur noch das normale Abo für ESO am laufen, wenn ich mal wieder Bock darauf haben und das buche ich nur bei Bedarf.
Ich habe aber auch früher als ich den GPU hatte immer nebenbei gekauft. Zu 90% hatte ich den GPU auch nur für Indies benutzt und schon viel gespart über die Zeit.
90 % kaufen