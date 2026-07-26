XboxDynasty: Umfrage: Kaufen oder Abo? Wie spielt ihr eure Spiele am liebsten?

Abo statt Spielekauf oder lieber eine eigene Sammlung? Heute wollen wir von euch wissen, wie ihr am liebsten spielt.

Die Art, wie wir Videospiele konsumieren, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

Während früher der Kauf eines Spiels praktisch selbstverständlich war, stehen Spielern heute zahlreiche Alternativen zur Verfügung.

Mit Diensten wie dem Xbox Game Pass bekommt ihr Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, ohne jeden einzelnen Titel kaufen zu müssen. Neue Spiele ausprobieren, zwischen verschiedenen Genres wechseln und Titel entdecken, die ansonsten vielleicht nie auf eurem Radar gelandet wären – das Abo-Modell bietet vor allem eines: Auswahl.

Auf der anderen Seite steht der klassische Spielekauf. Ein Spiel aussuchen, bezahlen und anschließend spielen, wann und wie lange man möchte. Besonders bei Lieblingstiteln oder Spielen, mit denen ihr viele Monate verbringt, kann der direkte Kauf weiterhin die bevorzugte Variante sein.

Und natürlich muss es kein Entweder-oder geben. Viele Spieler nutzen ein Gaming-Abo zum Ausprobieren und kaufen zusätzlich diejenigen Spiele, die ihnen besonders gefallen. Deshalb wollen wir es heute von euch wissen:

Wie spielt ihr am liebsten?

Fast ausschließlich über Game Pass und andere Gaming-Abos

Ich kaufe meine Spiele lieber

Eine Mischung aus Abo und Spielekauf

Ich spiele hauptsächlich Free-to-Play-Titel

Das entscheide ich bei jedem Spiel neu

Wie hat sich euer Kaufverhalten durch den Xbox Game Pass und andere Abodienste verändert? Kauft ihr heute weniger Spiele als früher oder wollt ihr eure Lieblingsspiele weiterhin besitzen?

Diskutiert mit der XboxDynasty-Community und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.