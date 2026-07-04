XboxDynasty: Umfrage: Keine Discs mehr – macht ihr das noch mit?

Umfrage: Keine Discs. Kein Besitz. Nur Lizenzen. Macht ihr das noch mit?

Immer mehr Spiele erscheinen nur noch digital und ab 2028 stellt PlayStation sogar die Produktion aller Disc-Spiele komplett ein.

Für die einen ist das bequem und zeitgemäß. Für die anderen bedeutet es das Ende echter Spielesammlungen und den echten Besitz nach einem Kauf, denn statt einer Disc besitzt man am Ende nur noch eine digitale Lizenz, die an den eigenen Account gebunden ist und jederzeit gelöscht werden kann.

Erst in jüngster Vergangenheit hat Sony über 500 Filme aus PlayStation-Nutzer-Bibliotheken gelöscht. Es gab weder eine Entschädigung noch eine andere Lösung für die betroffenen Käufer.

Ebenso hat Sony angekündigt, den PlayStation 3 Store und den PS Vita Store schrittweise abzuschalten.

Doch es geht noch weiter, denn mehrere Klagen stellen Sonys Digitalstrategie infrage. Im Mittelpunkt der Klagen steht der Vorwurf, Sony nutze seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb digitaler PlayStation-Spiele aus. Ebenso wurden dynamische Preisanpassungen entdeckt, wobei Gamer in einem Land einen deutlich besseren Preis für ein Spiel angezeigt bekommen haben, während PS-User in anderen Ländern deutlich mehr zahlen sollten.

All diese Entwicklungen bereiten „Digital“-Kritikern deutliche Bauchschmerzen, und selbst „Digital“-Befürworter sollten bei diesen Methoden aufhorchen.

Dazu werden die neuen Konsolen offensichtlich mit diesem Schritt auf ein Laufwerk verzichten. Vieles deutet somit darauf hin, dass die nächste Konsolengeneration den Schritt in eine vollständig digitale Zukunft gehen wird.

Doch wie seht ihr die Entwicklung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Umfrage: Keine Discs mehr – macht ihr das noch mit?

Team Digital: Disc oder Laufwerk? Brauche ich schon lange nicht mehr.

Disc oder Laufwerk? Brauche ich schon lange nicht mehr. Team Disc: Ohne Disc, ohne Laufwerk – keine neue Konsole.

Ohne Disc, ohne Laufwerk – keine neue Konsole. Team Sammler: Spiele gehören ins Regal, nicht nur in die Cloud.

Spiele gehören ins Regal, nicht nur in die Cloud. Team Pragmatiker: Ich nehme beides – je nach Angebot.

Ich nehme beides – je nach Angebot. Team Zukunft: Digital ist unausweichlich.

Digital ist unausweichlich. Team Boykott: Nur Lizenzen? Da bin ich raus.

Also, XboxDynasty-Community: Würdet ihr eine komplett digitale Konsolengeneration mitgehen oder wäre das für euch ein Grund, aus dem Gaming auszusteigen?