XboxDynasty: Umfrage: Keine Discs mehr – macht ihr das noch mit?

Immer mehr Spiele erscheinen nur noch digital und ab 2028 stellt PlayStation sogar die Produktion aller Disc-Spiele komplett ein.
Für die einen ist das bequem und zeitgemäß. Für die anderen bedeutet es das Ende echter Spielesammlungen und den echten Besitz nach einem Kauf, denn statt einer Disc besitzt man am Ende nur noch eine digitale Lizenz, die an den eigenen Account gebunden ist und jederzeit gelöscht werden kann.
Erst in jüngster Vergangenheit hat Sony über 500 Filme aus PlayStation-Nutzer-Bibliotheken gelöscht. Es gab weder eine Entschädigung noch eine andere Lösung für die betroffenen Käufer.
Ebenso hat Sony angekündigt, den PlayStation 3 Store und den PS Vita Store schrittweise abzuschalten.
Doch es geht noch weiter, denn mehrere Klagen stellen Sonys Digitalstrategie infrage. Im Mittelpunkt der Klagen steht der Vorwurf, Sony nutze seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb digitaler PlayStation-Spiele aus. Ebenso wurden dynamische Preisanpassungen entdeckt, wobei Gamer in einem Land einen deutlich besseren Preis für ein Spiel angezeigt bekommen haben, während PS-User in anderen Ländern deutlich mehr zahlen sollten.
All diese Entwicklungen bereiten „Digital“-Kritikern deutliche Bauchschmerzen, und selbst „Digital“-Befürworter sollten bei diesen Methoden aufhorchen.
Dazu werden die neuen Konsolen offensichtlich mit diesem Schritt auf ein Laufwerk verzichten. Vieles deutet somit darauf hin, dass die nächste Konsolengeneration den Schritt in eine vollständig digitale Zukunft gehen wird.
Doch wie seht ihr die Entwicklung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!
Umfrage: Keine Discs mehr – macht ihr das noch mit?
- Team Digital: Disc oder Laufwerk? Brauche ich schon lange nicht mehr.
- Team Disc: Ohne Disc, ohne Laufwerk – keine neue Konsole.
- Team Sammler: Spiele gehören ins Regal, nicht nur in die Cloud.
- Team Pragmatiker: Ich nehme beides – je nach Angebot.
- Team Zukunft: Digital ist unausweichlich.
- Team Boykott: Nur Lizenzen? Da bin ich raus.
Also, XboxDynasty-Community: Würdet ihr eine komplett digitale Konsolengeneration mitgehen oder wäre das für euch ein Grund, aus dem Gaming auszusteigen?
87 Kommentare AddedMitdiskutieren
“Keine Discs mehr – macht ihr das noch mit?“
Klar, warum auch nicht? Hatte es früher mal so gehandhabt das ich nur Exklusiv Titel die mir richtig gute gefallen auf Disc hole, und alles andere Digital. Wenn jetzt alles Digital ist kann ich damit auch sehr gut leben. Zu mal es auch wirklich sehr viele Vorteile hat. Bin hauptsächlich bei Steam unterwegs, und dort bekomme ich Spiele die ich auf Konsole überhaupt nicht mehr bekommen würde, oder nur sehr schwer in einem gebrauchten zustand. Ich möchte mir z.b. heute keine gebrauchte PlayStation 2 kaufen und mir ins TV Board stellen um die ungeschnittene Fassung von Max Payne 1 auf deutsch zu zocken, oder die erste Xbox meinetwegen. Wer weiß wie lange die noch hält, was der Vorbesitzer, oder die zahlreichen Vorbesitzer damit gemacht haben. Abgesehen davon haben Discs auch eine Haltbarkeit und können Daten verlieren. Und ich habe auch noch nie davon gehört oder gelesen das Spiele einfach so nicht mehr zur Verfügung stehen Digital, außer natürlich MMOs. Von daher bin ich absolut für Digital. Ach ja, Staubfänger brauche ich auch nicht.
Es ist Interessant das Aufgrund The Crew einen größeren Aufschrei gab mit oh Gott die löschen uns alle Games. Steam entzieht uns ja auch jeden Monat unzählige Lizensen seit der Umstellung auf rein oder überwiegend digital(Vorsicht könnte Ironie bzw Sarkasmus enthalten). Und die Befürchtung das Sony nur noch Vollpreis verlangt bei voll digitalem Verkauf ist auch Käse. Wenn die nächste Gen wirklich so teuer wie die Gerüchte sagen, werden einige nicht alle Konsolen zu hause bezahlen können und wägen noch mehr Vor und Nachteile des jeweiligen Herstellers ab.
Und bestes Beispiel wieder steam, die haben sale im sale vom sale, ganz schwierig bei steam ein Game für den schmale Euro zu bekommen. Hatte ich erwähnt das steam Sales hat?
Team Digital, es ist wie es ist. Aus Nostalgiegründen, würde ich mir wünschen, das es noch Disc gibt, auch für die anderen, aber ich bin ehrlich, ich bin so selten in einem Elektronikgeschäft und wenn dann nur wenn ich UNBEDINGT auf die schnelle irgendwas brauche (Kabel oder so). Ich kaufe ALLES online, ist einfach schnell und bequem und die Retoure ist so ez. Auf der anderen Seite kauf ich Psn rabattiert Guthaben und mit Konsolensharing spar ich bei digitalen Spielen sowieso. Ich liebe Disc, aber kaufe trotzdem digital, bei meiner Switch 2 kauf ich noch Gamecards, aber nur um sie irgendwann zu verkaufen oder zu verschenken, obwohl ich mir DK Bananza digital geholt habe und sobald Hombrew kommt, sieht es eh nochmal anders aus, über den Pc brauch ich nix schreiben. Hab nen Vinyl Plattenspieler, die einzige „Disc“ die mir bleibt. Wir (ja vielleicht nicht alle)haben die Digitalisierung mit beschleunigt, also was wundern wir uns. Ich bin cool damit, weil ich es eh nicht ändern kann und selber part of the problem bin. Die Petition ist bei knapp 77k, noch Fragen?
Team Sammler – bin seit etlichen Jahren am Aufbau der eigenen Videothek 😅 is schon ordentlich was zusammen gekommen 😅 wird nur langsam Zeit für nen extra Kino Raum mit laser Beamer 😹✌🏻 hoffe das es bestand hat, Menschen sind Sammler un am besten man hat was greifbares 😅 nmM 🤜🏻
Kann ich absolut nachvollziehen 👍🏼🤝
Gibt aber auch „Jäger“🤣 Die Jagd nach dem billigsten Preis 😂
Klar, als Xbox Gamer hat man ja voraussichtlich den Vorteil des Disc to digital Programms und von play Anywhere. Die playstation Probleme sind nicht unsere.
Team Pragmatiker.
Team Pragmatiker.. meine Series X läuft noch super und hat ein Laufwerk. Was ich allerdings immer weniger nutze.